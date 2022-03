GENILDO CAJÁ

Presidente da Raio de Sol

(foto: IMAGENS: Raio de Sol/DIVULGAÇÃO )



Com o GRES Raio de Sol, a coluna encerra a seção “O carnaval que virá” que, desde sábado, reuniu Unidos Guaranys, Canto da Alvorada e Imperatriz de Venda Nova, que, por meio de seus representantes, falaram, entre outras coisas, de mais um ano de suspensão dos desfiles na avenida. "Nós, sambistas, conseguimos entender a situação sanitária mundial, o que nos faz entender o adiamento pelo segundo ano consecutivo", opinou Genildo Cajá, presidente da Raio de Sol. "Mas como todo apaixonado pelo carnaval, sabemos a importância da realização da festa, carnaval não é somente festejo, é geração de renda, geração de postos de trabalho, diretos e indiretos. E nesse lugar de geração da cadeia cultural e econômica é que sentimos muito pelo adiamento. Mas sabemos da necessidade do adiamento."









Todo trabalho de 2022 será aproveitado para o ano que vem?

Sim, a escola optou por manter o enredo para 2023 e o trabalho até aqui realizado será mantido.





Qual o prejuízo para a escola e as comunidades da não realização do carnaval?

A escola de samba necessita dos eventos presenciais para ter meios de se organizar, e a não realização do carnaval, assim como dos demais eventos que envolvem a pré-produção do carnaval, prejudica em várias esferas, desce a geração de renda com os eventos ocorridos na escola e social, pois a escola de samba trabalha com o social na comunidade na qual está inserida.





Vocês acham que a COVID-19 é o grande empecilho para a não realização do carnaval?

Não podemos negar que as condições sanitárias não são propícias para a realização do evento. Se estivéssemos com o esquema vacinal e com a pandemia controlada, seria mais fácil pensar na realização dos desfiles.