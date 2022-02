Inspirado no centenário da Semana de 22, poeta mineiro lança segundo livro

Daniel Cruz Fonseca diz que seu livro busca encontrar a identidade brasileira (foto: Leandro Gladstone/Divulgação)

Daniel Cruz Fonseca marcou para 17 de fevereiro o lançamento de seu segundo livro, “Alma riscada” (Editora Ramalhete). A escolha da data, que marcou o fim da Semana de Arte Moderna de 1922, não foi aleatória.



04:00 - 31/01/2022 Novo presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia será empossado na sexta Daniel Cruz Fonseca marcou para 17 de fevereiro o lançamento de seu segundo livro, “Alma riscada” (Editora Ramalhete). A escolha da data, que marcou o fim da Semana de Arte Moderna de 1922, não foi aleatória.“Parte da obra consiste justamente em buscar reencontrar a identidade brasileira, que, em meio a tanto caos político, pandêmico e até mesmo social, foi sendo fragmentada e dilacerada, quase substituída por valores que não são nossos, graças à globalização”, observa o poeta. “Questionando o que somos verdadeiramente e apontando problemas extremamente atuais, iniciei este projeto com o objetivo utópico de nos entender antes de completarmos 200 anos de independência. Afinal, somente seremos independentes quando soubermos quem somos”, pondera.









“Dessa forma, as poesias brotaram, e como eu também vivo meus próprios dilemas e tenho minhas próprias cicatrizes na alma, fiz uma entrega à arte e deixei jorrar livremente poemas sobre o que sentia. Misturo assim meus amores com o Brasil, minha realidade com nossa natureza, e concluo descobrindo os riscos da alma”, diz o escritor, de 28 anos, advogado, pós-graduado em direito civil e processual civil, e mestre em direito e relações econômicas e sociais pela Faculdade de Direito Milton Campos. Daniel tem atrofia muscular espinhal tipo 2, doença genética rara do neurônio motor. “Alma riscada” será lançado no Centro Cultural Unimed-BH, no Minas Tênis Clube.





NO BARETTO

MARCHINHAS E CLÁSSICOS





Sem carnaval de rua, os foliões terão nas apresentações do Baretto, o bar do Hotel Fasano de Belo Horizonte, opção para se divertir. Manu Diniz, Nega Kelly, Gui Sense, Adrianna, Mariana Sobreira e o Bloco Magnólia, que exalta o jazz, estão na programação das últimas duas semanas deste mês, com sucessos de Luiz Caldas, Caetano Veloso, Rita Lee, Gilberto Gil, Carmen Miranda e Jorge Ben Jor. O Baretto reabrirá hoje com a Happy Feet Jazz Band, com repertório de clássicos do jazz montado especialmente para a noite. Amanhã, César Santos Trio apresenta clássicos da música pop internacional; sábado, tem Gabriela Pepino com repertório que vai do jazz ao blues. Todas as noites, o DJ João Elias anima a pista. Em 11 de fevereiro, a cantora Marina Araújo estreia na casa com repertório que passa por Nina Simone, Amy Winehouse, Dua Lipa e Marina Lima. Os DJs João Elias, Túlio Borges, Mitch e Nezt vão se revezar na picape.





DVD

COM CONVIDADOS





A dupla João Lucas & Diogo marcou para terça-feira (8/2), na Rust, no Estoril, a gravação do DVD “Experimente ao vivo em BH”. Jefferson Moraes, PPA (Pedro Paulo & Alex), Fred & Fabrício e Fiduma & Jeca farão participações especiais.





FUTVÔLEI

NA ARENA 7





Seis categorias – misto, iniciante (feminino e masculino), intermediário (feminino e masculino), open e prata –, além da categoria de convidados (ex-atletas e personalidades) – entrarão em campo para a disputa da 3ª Copa de Futevôlei, na Arena 7. As partidas serão realizadas em 12 e 13 de fevereiro, na Pampulha.