Ator realiza sonho e monta teatro nos fundos de casa, no bairro Nova Suíça

Raimundo Farinelli no teatro que ergueu para dar aulas e oferecer um palco aos alunos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O ator Raimundo Farinelli, de 84 anos, nunca escondeu o sonho de ter o próprio espaço não só para dar aulas, mas como forma de garantir espaço para temporadas dos alunos recém-formados. Pois agora o sonho está realizado. O teatro, com 33 lugares, foi construído no fundo da casa onde ele mora, no bairro Nova Suíça.



“Fui montando aos poucos, com o dinheiro da minha aposentadoria. Na pandemia, foi um horror, pois o professor passou dar aulas on-line na casa dele e ficou com todo o dinheiro para ele. Foi desonesto, mas o que fazer? Tem mais Deus para dar que diabo para levar. Quase fechei”, lamenta.





FICÇÃO E REALIDADE

O projeto foi abraçado por Pádua Teixeira, Renato Falci, Luiz Octavio Aragão, Axeiheys Emílio e Sheila Pereira, e, por isso, se mantém aberto. Em março, devem ser apresentadas “Aulashow.com” e a comédia “Do tamanho de um defunto”, de Millor Fernandes; em abril, o espetáculo infantil “Bolota contra o bruxo”, de Jonas Bloch e Jota Dângelo; em junho, estreia a peça “Dias melhores virão”, com direção de Pádua Teixeira.Natural de Arcos, Farinelli pisou no palco pela primeira vez aos 12 anos, na formatura de ginásio, em sua terra natal. Em Belo Horizonte, fez sua estreia no Instituto João Pinheiro com Eliezer Xavier. Participou do Grande Teatro Lourdes, na TV Itacolomi. Mas foi no teatro que ganhou prêmio como ator revelação na peça “O noviço”, de Martins Pena, com direção de Haydée Bittencourt, do Teatro Universitário da UFMG.Farinelli dirigiu “Paixão de Cristo”, o maior espetáculo ao ar livre de Volta Redonda, com 52 mil espectadores. Suas interpretações mais recentes ocorreram em “Velório à brasileira” e “O diabo também faz milagre”, ambas com direção de Pádua Teixeira; “Pedreira das almas”, dirigido por Ronaldo Boschi; e “LOLA”, com direção de Cordovani.

Carol Meyer marcou para 12 de fevereiro, na Livraria da Rua, o lançamento de seu primeiro livro, “Ave Marias” (Astrolábio Edições). São 12 contos, que misturam ficção e realidade ao narrar histórias de mulheres violentadas fisica ou emocionalmente, aprisionadas por tradições ou relacionamentos, que não perdem a esperança em lutar pela liberdade.

BATE-PAPO

NA MESA DO BAR

No primeiro evento de 2022, o Conselho Empresarial de Jovens da ACMinas recebeu o economista Carlos Caixeta para bate-papo no projeto ACMinas Jovem convida. O encontro na Cervejaria Albano’s, no Sion, reuniu 45 empresários e convidados para bate-papo sobre estratégias corporativas que podem aumentar as chances de sucesso nas empresas.