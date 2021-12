A meta é proporcionar emoções inesquecíveis ao servir e proporcionar paixão





Bela Grecco

Produtora de eventos





O ano era 2017, estávamos muito empolgados para começar mais uma temporada de Clube Chalezinho, dessa vez com uma novidade: nos transformaríamos em um complexo com três negócios distintos! Era tempo de reinventar! Fizemos uma grande reforma e dela nasceu o Quintal do Chalé – nosso food park, e a Jabu, nossa drinkeria a céu aberto.









Vini, com aquela voz doce e calma, me chamou para conversarmos.





– Bela, estamos abrindo um novo negócio e acho que você tem tudo a ver com ele. Aceita o desafio Jabu Drinkeria? Abriremos uma vez, talvez duas, em dias de semana!





Na hora, deu aquele frio no estômago e respondi em três segundos: Sim!





Em vez de acionar o botão do pânico, resolvi encarar.





Reuni meus amigos, música boa, comida maravilhosa, um atendimento de excelência, brilho nos olhos e alguns drinques superdeliciosos e com apresentações pra lá de inusitadas!





Ao longo desses meus quase 15 anos na cena noturna da cidade, nunca vi um público tão bem definido e tão à vontade dentro do mesmo lugar. Fiquei pensando qual galera eu teria que atrair e me veio uma ideia. Eu tinha acabado de ficar solteira, não tinham opções na cidade para um público 30+. Ou eram baladas para novinhos, ou eram baladas para um público mais maduro. A Jabu veio pra preencher esse espaço mesmo – dos solteiros, separados, que estavam perdidos, sem saber onde ir paquerar! Repito: esse era o meu perfil também!





Fizemos uma parceria com a escritora mineira Baby Pontello, que frequenta muito a casa e tem o Instagram @obrigadadenada. Ela, com seu humor ácido, nos brindou com as nossas famosas plaquinhas de drinque, que disparam indiretas um tanto quanto diretas e nos rendem muitas fotos e conteúdos virais nas redes sociais, aumentando nosso alcance e nos fazendo mais conhecidos.





Nossa banda residente, a Cash (@bandacash), está conosco durante todos esses anos e também encaixou perfeitamente com o público frequentador. Um roquezinho delicioso e agradavelmente viciante. Não deu outra!





Tivemos certeza de que estávamos no caminho certo quando, no nosso primeiro ano, fomos consagrados por uma revista de peso nacional como o "Melhor lugar para paquerar na cidade". Caímos no gosto do público. Tivemos memoráveis noites de quartas-feiras lotadas no Buritis.





Já apresentei inúmeros casais! Converso com todo mundo, procuro entender e conhecer a história de cada cliente e, aí, eles acabam desabafando suas histórias e virando amigos! É nesse momento que a Madame Jabu começa a trabalhar e entra em atividade, rs! Penso em cada perfil, resgato cada detalhe confidenciado, a fim de convidar e colocar pessoas em mesas próximas pra facilitar a troca de olhares e a paquera. Sim, eu manipulo o resultado!





Já participei de vários casamentos e batizados de bebês frutos da Jabu.





E agora, 22 depois, estamos retomando nossas atividades aos poucos, dentro do mesmo perfil de atuação: proporcionar emoções inesquecíveis ao servir com paixão cada pessoa.





A Jabu é fruto de muita dedicação, pesquisa, criatividade e sonho de uma equipe enorme e muito apaixonada pelo que faz!





.A SEÇÃO “EMBALOS DE SÁBADO À NOITE” CONTA A HISTÓRIA DA VIDA NOTURNA DE BELO HORIZONTE, QUE, ANTES DA PANDEMIA, DEU O QUE FALAR