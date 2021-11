''Álbum de família'' ganha versão de alunos da Escola de Teatro PUC Minas

Jéssica Matos e Ana Verdan em cena de ''Eclâmpsia'' (foto: Fábio Teixeira/divulgação)

O ator e diretor de teatro Luiz Arthur admite ser um cara analógico, mas isso não quer dizer que ele não seja curioso com o que a tecnologia oferece. “Sou fuçador”, brinca ele, ao contar como criou a trilha sonora de “Eclâmpsia”. “Estava mexendo no celular, pesquisando músicas para a peça, e achei, num desses aplicativos que possibilitam a gente postar no Instagram, o trecho da versão absurdamente maravilhosa de 'Tico-tico no fubá' com o extraordinário Caffeine Trio, da minha querida amiga Sylvia Klein e de suas parceiras talentosas Carô Rennó e Renata Vanucci”, recorda. “Elas curtiram demais quando ficaram sabendo que o 'Tico-tico' delas está na trilha do 'Eclâmpsia'.” Sylvia, que mora na Alemanha, estará em dezembro no Brasil. “Ela avisou que não perde de jeito nenhum. Que honra a minha!”, comemora Luiz Arthur. O ator e diretor de teatro Luiz Arthur admite ser um cara analógico, mas isso não quer dizer que ele não seja curioso com o que a tecnologia oferece. “Sou fuçador”, brinca ele, ao contar como criou a trilha sonora de “Eclâmpsia”. “Estava mexendo no celular, pesquisando músicas para a peça, e achei, num desses aplicativos que possibilitam a gente postar no Instagram, o trecho da versão absurdamente maravilhosa de 'Tico-tico no fubá' com o extraordinário Caffeine Trio, da minha querida amiga Sylvia Klein e de suas parceiras talentosas Carô Rennó e Renata Vanucci”, recorda. “Elas curtiram demais quando ficaram sabendo que o 'Tico-tico' delas está na trilha do 'Eclâmpsia'.” Sylvia, que mora na Alemanha, estará em dezembro no Brasil. “Ela avisou que não perde de jeito nenhum. Que honra a minha!”, comemora Luiz Arthur.





• • •









CAETANO NO PA

INÍCIO DA TURNÊ “MEU COCO”





A pandemia adiou o sonho dos fãs de Caetano Veloso, que, em 2020, faria apresentação com Ivan Sacerdote na capital mineira. Agora, a boa notícia: a turnê “Meu coco”, lançamento do disco homônimo, vai estrear em 2 de abril, no Palácio das Artes. E já tem sessão extra prevista para o dia 1º. “Meu coco” é o primeiro álbum solo do baiano depois de um hiato de nove anos. Das 12 faixas, 10 são inéditas e as outras duas, releituras. Os bilhetes adquiridos para o show com Ivan Sacerdote valem para abril. Quem preferir o reembolso pode acessar o protocolo de devolução de ingressos do site Eventim, disponível no site www.fcs.mg.gov.br





HO...HO...HO

O NATAL CHEGOU





Concertos do maestro João Carlos Martins e Orquestra de Câmara Inhotim vão marcar, no sábado (4/12) e no domingo (5/12), a abertura da Cidade de Natal, no Palácio das Mangabeiras. A família Noel receberá o público, que poderá se divertir em passeios de trenzinho, oficinas de arte e reciclagem, lojinha da Douce Enfance (com doces natalinos), carrinhos de pipoca, algodão-doce e churros, além de delícias do restaurante O Italiano.





• • •





A Cidade do Natal funcionará até 23 de dezembro. Às quartas-feiras, a visitação é gratuita. De quinta a domingo, as entradas custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser retiradas no Sympla. O uso de máscaras é obrigatório e haverá aferição de temperatura na entrada. O espaço terá totens de álcool em gel, tapetes de sanitização e higienização de ambientes após cada atividade coletiva.





EDUCAÇÃO

CMO DA WORKALOVE





A publicitária Daniele Piazzi é a nova chief marketing officer (CMO) da Workalove, startup criada por educadoras em Minas Gerais. Mestre em administração, professora e pesquisadora, ela é especialista em metodologia de gestão da permanência de estudantes, além de coautora do livro “A disrupção do marketing para as instituições de ensino”, escrito em parceria com Fernanda Verdolin, relações-públicas e também especialista em educação.





110 ANOS

VIVA DINAH!





A romancista, contista e cronista Dinah Silveira de Queiroz será homenageada, nesta quinta-feira, às 11h, pela Academia Mineira de Letras. No YouTube da AML, a professora Daniela F. Marques fará a palestra “Nos 110 anos de Dinah Silveira de Queiroz”. O conteúdo ficará disponível no canal da academia.