Jornada Solidária Estado de Minas festeja 20ª edição com noite de prêmios

Nazareth Teixeira da Costa e Tânia Salles na noite de prêmios da Jornada Solidária Estado de Minas, em 2019 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Noite de Prêmios da Jornada Solidária Estado de Minas comemora sua 20ª edição nesta quinta-feira (30/09), com transmissão do estúdio da TV Alterosa, a partir das 20 horas. O público pode participar via plataforma Zoom. A licença, para até mil pessoas, foi cedida pelo grande parceiro da Jornada, Instituto MRV. Para animar a festa, a coordenadora do programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas, Isabela Teixeira da Costa, promove nesta terça-feira (28/09) a terceira live de sorteio dos mais de 200 presentes recebidos. O encontro está marcado para as 20h no Instagram @jornadaem.