Caça-palavra é a melhor definição da emoção de designer para a vacinação

De Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e radicada em Belo Horizonte, Roberta Monteiro (@robertamonteiroart) é bacharel em design gráfico pela Universidade do Estado de Minas Gerais e em dança pela Universidade Federal de Viçosa.

POSSE NO IHGB

A VAGA DE MARCO MACIEL

O ex-ministro Ronaldo Costa Couto, membro da Academia Mineira de Letras (AML), foi eleito, quarta-feira (22/09), sócio do majestoso Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), na vaga aberta pelo falecimento do ex-vice-presidente Marco Maciel. Mineiro de Luz, Ronaldo Costa Couto foi secretário do Planejamento em Minas e, durante o governo Sarney, governador de Brasília, ministro do Interior e chefe da Casa Civil. Mestre e doutor em história pela Sorbonne, é autor de vários livros sobre a história do Brasil e algumas de suas personalidades, como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e o conde Francisco Matarazzo.