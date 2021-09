(foto: ARQUIVO PESSOAL )











Foto de Alexandre Lopes (@alopesfoto), de 55 anos Graduado pela Escola de Design da UEMG e com pós-graduação em artes plásticas pela Escola Guignard. Dirige o Studio Fótico "O trabalho fotográfico que realizei, em consequência ao que vivemos neste momento e que gostaria de mostrar, chama-se 'Nos arredores'. O resultado final foi um Zine em formato A4, com imagens feitas a partir de câmeras artesanais Pinhole que geraram imagens lúdicas de locais da Região Oeste de BH. As imagens de longa exposição têm como característica linhas brancas no céu, desenhadas pela trajetória solar."





ON-LINE

MÚSICA EM TIRADENTES





O contrabaixista, compositor e arranjador Adriano Campagnani; o acordeonista Toninho Ferragutti; e o saxofonista Nivaldo Ornelas são atrações musicais da 24º Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, de amanhã (23/09) a sábado (25/09), na cidade histórica. As apresentações, selecionadas pelo Sesc em Minas, serão transmitidas ao vivo no YouTube do Fartura Brasil e pelo site www.farturabrasil.com.br.





NOVA VERSÃO

CALLAS E MONROE





Sete anos depois do início do projeto que resultou no texto de “Parabéns senhor presidente”, o autor e diretor Fernando Duarte realiza seu sonho ao criar uma versão in concert da montagem. "Marilyn ficou famosa por seus musicais, mas na época não foi possível. Realizei, então, outros projetos, como o 'Parabéns senhor presidente' com Danielle Winits e Christine Fernandes, mas não no formato musical”, conta.



Veio a pandemia, com ela o isolamento e Fernando resolveu mergulhar novamente no texto para realizar o sonho. “Trabalhei por seis meses na sua adaptação, os diálogos de Callas e Marilyn ganharam músicas e, agora, estreamos o espetáculo cantado com trilha original de Maíra Freitas, filha do nosso querido Martinho da Vila. O pano de fundo do espetáculo é o mesmo, mas as histórias de Callas e Marilyn ganharam nota musical nas vozes das belíssimas Claudia Ohana e Juliana Knust, que cantam lindamente. Estou realizado!” “Parabéns senhor presidente, in concert” será apresentado ao vivo e gratuitamente nesta quinta-feira (23/09), às 20h30, diretamente do palco do Teatro Claro Rio, com transmissão pelos canais no YouTube do Sesc em Minas, do Teatro Claro Rio e da Pólobh Produtora, e pelo Canal 500 Claro TV.