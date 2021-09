Cleber Falieri revela os vazios da cidade (foto: Acervo pessoal)





IMAGEM DE CLEBER FALIERI, DE 60 ANOS

O fotógrafo e produtor cultural desenvolve atividades na área de ensino e pesquisa para processos alternativos fotográficos





“Esta imagem faz parte do mesmo ensaio de registros, no início da pandemia, com o vazio e o que sobrou pelas ruas da cidade. Os seres invisíveis que a gente só vê nesta hora.”









Anderson Noise, Carla Elektra, Felipe SB e Paula Vilarino estão no line up da festa Bordel, que será realizada sábado, no Crystal Night Club, na Savassi.





Os shows do Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes são sempre muito aguardados pelo público, pois trazem relevantes nomes da cena brasileira. Nesta edição, que vai de sábado (18/09)

a 26 de setembro, as apresentações continuam virtuais, para evitar aglomeração nas tradicionais

praças da cidade histórica. Serão cerca de 30 nomes na programação, incluindo o aclamado Mestrinho, sanfoneiro da banda de Gilberto Gil e destaque nos shows do baiano. Sergipano de família que sempre viveu da música, ele se inspira em Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho do Acordeon, Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Elba Ramalho.



O público poderá conferir também shows do pianista Amaro Freitas, do Duo Mitre, integrado pelas irmãs Luísa (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão), da flautista e compositora Marcela Nunes e de Daniel Souza e seu quarteto, entre outros. As atrações artísticas estarão disponíveis nas plataformas digitais do Fartura.



Os pratos vegetarianos vêm ganhando cada vez mais apreciadores, com opções deliciosas. Exemplo disso é um dos festins do festival de Tiradentes, assinado pelas chefs Bruna Martins e Juliana Ferreira, oferecendo versão 100% sem carne em quatro pratos no menu. Na entrada, tostada de broa de fubá com queijo, requeijão de corte e tartar de palmito pupunha. Como primeiro prato, tortellini de abóbora com queijo azul, consomé de abóbora com shitake, sementes tostadas e ora-pro-nóbis. O segundo prato promete dar água na boca: risoni de quintal com queijos mineiros, crocante de angu, gema e agrião. Para encerrar, tortina composta de mexerica com creme de queijo, massa de biscoitinho de quitanda e calda de compota de casca de mexerica de sobremesa.



A Expedição Fartura foi à Serra da Mantiqueira selecionar produtores que vão expor na Mercearia Fartura. As curadoras gastronômicas Morena Leite e Carol Daher visitaram muitos lugares. Entre os selecionados para expor presencialmente no festival está o famoso pé de moleque de Piranguinho, doce tombado como patrimônio imaterial de Minas Gerais e patrimônio histórico daquele município. A cidade é conhecida como a Capital do Pé de Moleque. Além de conhecer os expositores que estarão no tradicional Largo das Forras, o público poderá comprar cerca de 30 marcas que estarão na vitrine virtual do festival.





A 16ª Quermesse da Mary foi confirmada para sexta-feira a domingo, na Rua Ivaí, 25, Serra. Nestes tempos difíceis, a empresária foi em busca de propostas que salientem a fé, o autoconhecimento e, segundo ela, “confirmem a certeza de que o simples com sentido tem sido maior do que o excepcional”. As opções reúnem Botânica (@botanica.com.br), Clara Moraes (@claramoraesbrand), Maria Barbosa (@maria.barbosa_mb), Miêtta (@mietta_bh), Meninas do Cafezal (@meninasdocafezal), Patrícia Rezende (@patricia.mrezende) Dona Farofa(@dona.farofa) e Simplesmente Saudável(@simplesmentesaudavelbr). A quermesse será realizada das 10h às 19h, na sexta-feira e no sábado, e das 10h às 17h, no domingo.