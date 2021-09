Bruno Soares volta a BH depois de viajar com o filho para o US Open

(foto: FOTOS: ARQUIVO PESSOAL)



Dois anos depois de sua última viagem com o pai, o tenista Bruno Soares, Noa, de 6 anos, o acompanhou novamente por três semanas nos Estados Unidos. "Ficamos 24 horas juntos. Quem é pai entende esse sentimento", conta o tenista, que retornou sábado com o vice-campeonato no US Open, de Nova York. Bruno fez dupla com Jamie Murray. Casado com Bruna, ele também tem mais uma filha, Maya, que ficou com a mãe, em Belo Horizonte. "A boa campanha foi a cereja do bolo", afirma o atleta mineiro, que considera ter feito com Noa a viagem mais emocionante de sua vida até agora. Bruno fica em Belo Horizonte até a segunda semana deste mês, quando embarca para mais um torneio em San Diego, nos Estados Unidos.

ON-LINE

“CARNAVAL TÁ ON”

Unidos do Samba Queixinho, um dos blocos mais tradicionais do carnaval de Belo Horizonte, promove a live “Carnaval tá on”, domingo (19/09), no canal do YouTube da TV Baixa Gastronomia por Nenel. No encontro, Virgínia Sasdelli, do Canal BH Dicas; o mestre de bateria e fundador do bloco, Gustavo Caetano; a percussionista Mônica Santos; e também os cantores Heleno Augusto, do bloco Havaianas Usadas; Lucas Fainblat, Guilherme Freitas, vocalista do Samba Queixinho; e Alvaro Ferr.





Do Rio de Janeiro, Rita Fernandes, consultora de conteúdos sobre carnaval de rua para a GloboNews. Já de São Paulo, Marcelo Azevedo, da Orquestra Voadora, José Cury, fundador de blocos e coordenador do Fórum de Blocos de Carnaval de Rua de São Paulo, e Pedro Keiner, do Bloco Filhos de Gil.

AMR

CHÁ SOLIDÁRIO

A Associação Mineira de Reabilitação (AMR) marcou a 16ª edição do Chá Solidário para 15 a 30 de setembro. Por causa da pandemia, o evento será realizado nas casas das madrinhas e padrinhos do projeto, convidados pelo corpo de voluntários da AMR. Quem quiser se tornar madrinha ou padrinho de mesa deve entrar em contato com a entidade pelo telefone (31) 3304-1325. A AMR atua há 57 anos como instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Atualmente, atende a cerca de 500 crianças e adolescentes com deficiência física e neuromotora que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social. A associação oferece serviços de assistência à saúde, promovendo a inclusão social da criança por meio de trabalho qualificado e inovador.

VENTURINI

CONVIDADO ESPECIAL

A banda A Cor do Som, que marcou para dia 2 de outubro única apresentação no Palácio das Artes, receberá no palco o mineiro Flávio Venturini, cantando “Eternos meninos”, canção gravada por ele no disco de 40 anos da banda.