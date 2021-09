Sábado, Luiza Gottschalk abre sua primeira mostra em Belo Horizonte

Luiza Gottschalk apresenta telas em grandes dimensões (foto: Rubens Crispim/Divulgação)

A artista Luiza Gottschalk fará sua primeira exposição em Belo Horizonte. A mostra "Matéria e memória" reunirá telas em grandes dimensões, cuja inspiração vem dos tempos de infância de Luiza no alto da Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas. Visitas a partir de sábado, na Galeria Orlando Lemos, no Jardim Canadá.





NO PALÁCIO DAS ARTES

DIVA DO SOUL





Marque na agenda. Sandra de Sá fará única apresentação em 1º de outubro, no Palácio das Artes. A cantora, que completa 40 anos de carreira, estará acompanhada por Júnior Macedo (guitarra e violão) e Bebeto Sorriso (percussão). O repertório reúne clássicos – “Sozinha”, “Vale tudo”, “Olhos coloridos”, “Bye, bye tristeza” e “Soul de verão”, entre eles. Devido à pandemia, os ingressos são limitados e será exigido o cumprimento dos protocolos de saúde, como o uso de máscaras.





ORQUESTRA OURO PRETO

INGRESSOS ESGOTADOS





É incontestável: arte salva e ninguém consegue ficar sem ela. Depois de vários meses com teatros fechados, a abertura das agendas é a prova dessa necessidade. Para se ter uma ideia, os ingressos para a apresentação da Orquestra Ouro Preto (OOP), em 19 de setembro, no Sesc Palladium, foram vendidos em menos de 48 horas. Será o primeiro concerto presencial da OOP, que nos últimos oito meses realizou eventos virtuais. Sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo e com arranjos de Fred Natalino, o concerto é inspirado no álbum “On tour in Brasil”, lançado pela banda A-Ha em 1989. No repertório, “Take on me”, “Hunting high and low” e “Crying in the rain”, entre outros sucessos do grupo norueguês.





SÃO FRANCISCO

MOVIMENTO SOLIDÁRIO





Vai até 1º de outubro a campanha Movimento Solidário, que pretende arrecadar R$ 20 mil para a compra de 57 cadeiras de rodas e de banho. Para contribuir, acesse https://painel.dupay.com.br/app/movimento-solidario.