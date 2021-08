(foto: Bárbara Cabral/Esp.DAPress)





O Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC) chega à oitava edição, que será realizada de amanhã a sexta-feira, no YouTube (https://www.youtube.com/FestivalFICC). O evento será focado em música, mundo cervejeiro, gastronomia, cultura e responsabilidade social. A edição ocorrerá em formato de lives. No último dia, será lançado o documentário “Os belos horizontes da cerveja artesanal”.





***





O curta-metragem traz entrevistas do casal Miguel e Ustane, fundadores da cervejaria Wals; do alemão Hans Joachin, fundador do Stadt Jever; do austríaco Herwig Gangl, fundador e proprietário da Krug Bier; de Marco Falcone, que em 2004 fundou a Falke Bier; e do fundador da Cervejaria Albanos, Rodrigo Ferraz, e um dos diretores da casa, Felipe Tavares.





20 ANOS DEPOIS

SALVOS PELA INTERNET

Elenco de "Aqueles dois" grava na plataforma Zoom a leitura dramática da peça (foto: Reprodução)



A Cia. Luna Lunera comemora seus 20 anos e disponibiliza ao público alguns trabalhos nas redes. Nesta quinta-feira (26/08), será possível rever, no canal da trupe no YouTube, o premiado “Aqueles dois”, sucesso da Luna que rodou 25 estados e 10 países. Em seguida, tem bate-papo com alguns dos nove atores que participaram de diferentes momentos da montagem, que estreou em 2007. Segundo Marcelo Souza e Silva, coordenador da “Mostra Luna Lunera 20 anos”, “era o desejo inicial fazer com os nove no palco em alguma data comemorativa da Luna”. Mas o desafio foi conciliar as agendas. Odilon Esteves mora em São Paulo. Rômulo Braga estava finalizando as gravações de um filme no interior de São Paulo e Fábio Dias reside nos Estados Unidos.





***





A internet permitiu o encontro e salvou a festa. “Se não fosse o virtual, não estaríamos juntos agora. Vai ser uma imensa alegria resgatar essas memórias com uma boa conversa”, diz Marcelo Souza e Silva. A exibição de “Aqueles dois” e o bate-papo estão marcados para as 20h. A “Mostra Luna Lunera 20 anos” segue até outubro.





VAQUINHA

RUMO A FLORENÇA





Deivison Silvestre, de 32 anos, é o único mineiro classificado para expor na 13ª Florence Biennale dell'Arte Contemporanea 2021, um dos principais eventos de arte do mundo, que ocorrerá de 23 a 31 de outubro, em Florença, na Itália. Pela segunda vez Deivison é selecionado para a bienal, mas na primeira não foi possível estar presente por falta de patrocínio. “Eu me preparo para ir à Itália e estou em busca de recursos para conseguir realizar meu sonho”, conta o artista.





***





Deivison faz vaquinha virtual e tenta recursos junto a empresas. O crowdfunding é viabilizado por meio da plataforma Benfeitoria. O objetivo é atingir R$ 50 mil. Doadores terão recompensas como cursos de teatro, obras físicas e digitais, oficinas de desenho e até um show.





PAMPULHA

“TRAÇADOS DIGITAIS”





A segunda edição do “Traçados digitais” chega à Pampulha com mapping laser na fachada da Igrejinha de São Francisco, na sexta-feira (27/08). Um dia antes, live reunirá o arquiteto Gustavo Penna, o presidente da Belotur, Gilberto Castro, o arquiteto Rafael Cançado (o “Homem Gaiola”) e a arquiteta Luciana Feres, que vão falar sobre o tema “Patrimônio cultural, turismo e tendências tecnológicas”. A live será transmitida pelo canal Luzes da cidade no YouTube. Mais informações pelo Instagram @luzesdaliberdade.