O tempo inspira mostra individual de artista carioca na Celma Albuquerque

Obras da artista carioca Duda Moraes podem ser admiradas na Celma Albuquerque Galeria de Arte. A série “Somos feitos de tempo” é o resultado do início da vida de Duda fora do Brasil. Há quatro anos ela mora em Bordeaux, na França.



“O tempo é um ser em meio a uma metamorfose, com pressa para mudar, a fim de sobreviver. É aquele que se torna uma flor e abraça os opostos. Tempo é a flor da primavera e da renovação, que se abre para o desabrochar do mundo”, diz Duda Moraes, que faz sua segunda exposição na Celma Albuquerque Galeria de Arte.





Hoje à noite, os músicos Marcelinho Guerra, Felipe Barros e Marcelo Dai iniciam o “Tikal ao vivo”, no Tikal Gastrobar. O projeto vai ocupar as próximas quatro quintas-feiras no espaço, que chama a atenção por estar localizado em meio à natureza, no Vale do Sereno.0





O presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, entrevista o escritor e jornalista Jorge Caldeira. A economia brasileira na época da Independência é o tema do papo dos dois, que vai ao ar logo mais, às 19h30, no canal da AML no YouTube.





Na seção “Qual é a música?”, que a coluna publica aos domingos, Pedro Luís contou um pouco da história de “Feto, Poeta do Morro”, canção de Luiz Melodia censurada pela ditadura em 1973. Ela só ganhou uma versão no ano passado, depois de Jane Reis, viúva do compositor, liberá-la para que Pedro a gravasse. A música é um dos destaques do projeto “Inhotim em cena”, que o público poderá ver no sábado (14/08), a partir das 11h, no Instagram e no canal do Inhotim no YouTube. Pedro estará acompanhado por sua banda e pela Orquestra de Câmara Inhotim.









Domingo é dia de seresta com o Grupo Serenata Caipira, no canal do Bar do Museu do Clube da Esquina no YouTube. O repertório da live, marcada para começar às 15h, reunirá sucessos do cancioneiro popular e temas ligados à história de BH. Inclusive, haverá um tour virtual por cartões-postais da capital. Outra atração é Tadeu Franco, que se apresentará no Teatro Feluma.