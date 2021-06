Viaduto Santa Tereza é cenário da Cidade Pandêmica na Coluna Hit

FOTO DE MAGNO DIAS CIQUEIRA (@MAGNODIASFOTO)

(foto: ARQUIVO PESSOAL )



“Acostumado com o movimento de fim de domingo no Viaduto Santa Tereza, percebi que a pandemia também afetou o vaivém das pessoas a caminho do Centro e dos bairros. A foto mostra que, apesar de tudo, nada tira a beleza do pôr do sol na região.”





ON-LINE

POESIA E BATE-PAPO





“Vísceras e sonhos – poemas reunidos” é o primeiro livro de Sabrina Moura, de 37 anos, natural de São José da Barra, com textos escritos da adolescência até os dias atuais. Organizado pela Editora Patuá, de São Paulo, o lançamento on-line está marcado para sábado (26/06), às 19h, nos canais da editora (YouTube e Facebook). Na live, estão confirmados o editor Eduardo Lacerda, a jornalista Adriana Dias e a professora Michelle Lopes. Na segunda-feira (28/06) e na quarta-feira (30/06), Sabrina participa de bate-papos e workshops, cuja programação pode ser acompanhada pelo Instagram (@sab.mou) e Facebook da autora. O projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc.





CORPO CIDADÃO

GED COM MIRINHA





Domingo é dia de mais uma edição do GED Convida, projeto do Grupo Experimental de Dança do Corpo Cidadão. Ex-bailarina e fundadora do Grupo Corpo, Miriam Pederneiras vai conversar com o público, às 16h, através do Instagram do grupo (@gedcorpocidadao). A mediação fica com Ana Clara Souza, bailarina, integrante do Corpo Cidadão e estudante de jornalismo. Essa edição encerra a segunda temporada do projeto.





BATE-PAPO

PROCESSOS CRIATIVOS





Aisha Brunno, produtora e idealizadora da Casa Anômala na Vila Nossa Senhora Aparecida, é a convidada de hoje do Teatre – Processos Criativos em Artes Cênicas. O encontro virtual está marcado para as 17h, no canal do Nuh da Universidade Federal de Minas Gerais.





MUNDO BITA

VIVA CASSIANO!





O compositor Cassiano ganha, em julho, homenagem do Mundo Bita com o lançamento do clipe "Vai chuva (Primavera)". Chaps Melo, criador do fenômeno infantil, conta que, como admirador de Tim Maia, buscava uma música para a Rádio Bita que trouxesse a força e a beleza da sua arte. "Foi quando tivemos a ideia de fazer a releitura de 'Vai chuva (Primavera)', de autoria de Cassiano e Sílvio Rochael. Quando estávamos muito perto de conseguir as autorizações para o versionamento, o Brasil perdeu Cassiano”, lamenta, reconhecendo que a tristeza também trouxe a incerteza de não saber se conseguiriam fazer a gravação e apresentar a arte desse grande artista para o público infantil. “Quando a editora deu sinal verde, ficamos muito felizes.”