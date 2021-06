Alegria de família vacinada inspirou a arte criada por designer mineiro

Marco Chagas defende a vacinação urgente (foto: Acervo pessoal)







“Registrar o momento em que somos vacinados ou receber a foto de familiares e amigos nos grupos do WhatsApp nos enchem de alegria, mas, infelizmente, muitas dessas fotos não puderam e não serão tiradas”, afirma Marco Chagas, que assina a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos. “Ficam as lacunas e as memórias do que poderia ter sido. “Registrar o momento em que somos vacinados ou receber a foto de familiares e amigos nos grupos do WhatsApp nos enchem de alegria, mas, infelizmente, muitas dessas fotos não puderam e não serão tiradas”, afirma Marco Chagas, que assina a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos. “Ficam as lacunas e as memórias do que poderia ter sido.

A vacinação não pode parar”,

defende Marco.





• • •



Artista gráfico, desenhista e educador formado em artes visuais na Escola de Belas-Artes da UFMG, Marco Chagas é designer da Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC), além de produzir impressos e publicações/fanzines como “marco sem s”. (https://www.instagram.com/xmarcosemsx/)





ITABIRA

CIRCUITO LITERÁRIO





O 1º Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira), coordenado por Afonso Borges, começa na quinta-feira (17/06) e será transmitido pelas redes @flitabira e no YouTube. “Realizar o festival na cidade onde nasceu Carlos Drummond de Andrade é um sonho de muitos anos que agora tenho a honra de realizar”, comemora Borges, diretor-presidente da Associação Cultural Sempre Um Papo, realizadora do evento. Este mês, serão doadas cerca de 500 obras literárias para a cidade – parte dos livros vai para a biblioteca da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA). Nessa primeira etapa, o Flitabira conta com recursos da Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Itabira.





FOLCLORE

FESTA ON-LINE





Já se passaram mais de 30 anos da reunião de grupos folclóricos realizada na casa de Geraldo Inocêncio de Souza. Dali saiu o Festival de Folclore de Jequitibá, que só foi interrompido em 2020, por causa da pandemia. A partir de 21 de junho, o evento ganha formato virtual e poderá será acompanhado no canal da Az Produções no YouTube, no Instagram (@folclorejequitibá) e no Facebook (/folclorejequitiba). O festival foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc.





• • •





Na programação, Jequitibá mostra a qualidade de suas tradições por meio da Folia de Reis Renascer, Lavadeiras do Souza, Folia de São Sebastião, Dança do Tear, Folia de Reis do Souza e Guarda Oficial de Nossa Senhora do Rosário de Jequitibá.



(foto: Xande Pires/Divulgação)



SOZINHO OU COM AMIGOS

É SÓ PEGAR O CAVAQUINHO...





Lucas Ladeia comemora seus 15 anos de carreira com o lançamento dos projetos “Cavaquinho solista” e “Cavaquinho em todos os tons”, viabilizados pela Lei Aldir Blanc. O primeiro, como o nome diz, envolve solos do artista, enquanto o segundo traz a gravação de 24 peças compostas por Lucas, mestre em música pela Unirio. Em seu primeiro disco, ele recebe os convidados especiais Abel Borges, André Milagres, Lucas Telles e Luísa Mitre. Os projetos podem ser acessados no canal de Ladeia no YouTube (www.youtube.com/lucasladeia),