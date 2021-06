A Praça Rio Branco, no Centro, é locação para a Cidade Pandêmica

O fotógrafo Hiago Alcântara (foto: Acervo pessoal)

Foto de Hiago Alcântara (@hiagoscape), 28 anos, fotógrafo de paisagens e cotidiano

Em meio a tantas mudanças que estamos vivendo, o que mais curto observar nas ruas de BH é a presença cultural mineira. Vendo essa dupla usando trajes tradicionais à luz do dia, em um local tradicional como a Praça Rio Branco, consigo imaginar facilmente que tenham hábitos também tradicionais e que buscam mantê-los, mesmo durante momentos de difícil convívio.





JORGE AMADO

A OBRA DO MESTRE

O escritor Itamar Vieira Junior é o convidado do projeto Letra em Cena On-line, programa literário do Minas Tênis Clube. Na próxima terça-feira (15/06), às 20h, no canal do MTC no YouTube, ele analisará a obra de Jorge Amado. A leitura de trechos de livros do autor baiano será feita pela atriz Raquel Pedras. Conterrâneo de Jorge Amado, Vieira Junior venceu o prêmio Jabuti com “Torto arado”, em 2020.





ON-LINE

JOIA E DESIGN

Manoel Bernardes, presidente do Sindijoias, é quem faz a palestra de encerramento do Simpósio Internacional de Ourivesaria, Joalheria e Design, promovido pela UEMG, nesta sexta-feira (11/06). Até lá, profissionais do setor do México e Portugal se reúnem on-line para apresentações de pesquisas relacionadas à joalheria e ao design de joias, em suas dimensões social, histórica, cultural, econômica e ambiental; nas tecnologias, novos materiais e processos. Cursos, workshops, mesas-redondas estão na agenda, que vai reunir pesquisadores, profissionais, estudantes e demais interessados no assunto.









NAMORADOS

O SAX E A ORQUESTRA

Convidado para a próxima apresentação da Orquestra Opus, o saxofonista Derico Sciotti é velho conhecido do público. Ele fez parte da banda do “Programa do Jô” durante 17 anos, com grandes atuações no talkshow. O saxofonista se apresentará ao lado dos músicos da Opus, do maestro Leonardo Cunha e do cantor Jeff Motta, que também fará uma participação especial no show, marcado para o Dia dos Namorados, neste fim de semana. Além do sax como atração especial, o concerto terá canções de artistas que certamente embalaram muitos amores, como Nando Reis, Tunai, Elvis Presley, Paul McCartney, Steve Wonder e Michael Jackson, ao lado de clássicos como “Eu sei que vou te amar” e “Sozinho”. A apresentação, que faz parte da série Concertos Virtuais Tracbel, será no sábado (12/06), às 20h30, com acesso gratuito pelo canal oficial do grupo Tracbel no YouTube.