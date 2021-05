Nova peça remete a 'Partido', adaptação de Calvino assinada pelo Galpão

Inez Viana e Denise Stutz se inspiraram em um fato ocorrido durante a apresentação de %u201CPartido%u201D, peça do Galpão (foto: Rodrigo Menezes/Divulgação)





Há 21 anos, durante uma das sessões da peça “Partido”, adaptação assinada pelo Grupo Galpão do romance “O visconde partido ao meio”, do italiano Italo Calvino, uma senhora de 74 anos decidiu que era hora de terminar o relacionamento com o amante 30 anos mais novo que ela. Escreveu uma carta, que nunca foi enviada, e só agora encontrada pela filha na caixa de lembranças da mãe.

´

***





“Partida”, peça on-line que estreia em 4 de junho, inspirou-se naquela carta. O elenco reúne Denise Stutz, idealizadora do projeto, e Inez Viana, responsável pela dramaturgia. A direção é assinada por Debora Lamm.



***





Denise e Inez, mineira radicada no Rio de Janeiro, são amigas e parceiras em diversos projetos teatrais. Juntas em cena, elas interpretam duas artistas que criam peça inspirada na tal carta. Na trama, as duas estão na plateia de um teatro conversando sobre a montagem que almejam realizar. Filmado no espaço cultural carioca Sergio Porto, o espetáculo poderá ser visto no canal do Sesc Rio no YouTube (youtube.com/portalsescrio), com apresentações gratuitas de sexta a domingo, às 19h.





OFICINA

ARTES CÊNICAS





Cynthia Margareth, de São Paulo, e Alexandre Américo e Fernando Yamamoto, de Natal (RN), estão confirmados no projeto on-line Sesc dramaturgias, de 21 de junho a 17 de julho. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. A proposta é estimular a leitura de textos teatrais brasileiros e estrangeiros, apoiar a pesquisa dramatúrgica, provocar a reflexão e o debate sobre a importância e o papel da dramaturgia no teatro contemporâneo e, ainda, fomentar o intercâmbio entre artistas de teatro, pesquisadores e formadores de opinião.





TEATRO

PAPO COM O MESTRE





Gabriel Villela é um dos convidados desta quinta-feira (27/5) do Festival Zaca-Ria, promovido pelo Expressar em homenagem a Mauro Gonçalves, o eterno Zacarias do programa “Os trapalhões”. Por meio do Zoom, o diretor mineiro vai falar sobre processos criativos e métodos de preparação de elenco. A programação, que vai até segunda-feira, poderá ser acompanhada pelo Instagram (@festivalexpressar).