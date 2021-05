Designer Marja Marques critica as fake news e a politização da vacinação

(foto: Acervo pessoal)

Doenças como varíola, poliomielite e sarampo foram erradicadas no Brasil e no mundo por meio da vacinação. A politização da vacina e a disseminação de fake news têm prejudicado a campanha contra a COVID. Por isso, é preciso repetir: só a vacina vai mudar essa situação e salvar muitas vidas”, afirma a designer Marja Marques, que assina a imagem de hoje da coluna HIT. “Vacina para todos! E o mais rápido possível”, defende. Doenças como varíola, poliomielite e sarampo foram erradicadas no Brasil e no mundo por meio da vacinação. A politização da vacina e a disseminação de fake news têm prejudicado a campanha contra a COVID. Por isso, é preciso repetir: só a vacina vai mudar essa situação e salvar muitas vidas”, afirma a designer Marja Marques, que assina a imagem de hoje da coluna HIT. “Vacina para todos! E o mais rápido possível”, defende.





• • •





Marja Marques é designer do Incontornáveis, acelerador criativo de projetos com foco em branding e identidade para empreendedores individuais e pequenas empresas.





LIVE

CONTRA A FOME





A dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano faz live solidária nesta sexta-feira (14/5), às 20h, no YouTube do Sesc em Minas, em prol da campanha Salve – Unidos contra a Fome. As doações serão destinadas ao Programa Mesa Brasil Sesc, que cadastrou emergencialmente 728 novas entidades sociais, alcançando 1,55 milhão de pessoas desde o início da pandemia. No ano passado, foram distribuídas cerca de 6 mil toneldadas de alimentos em Minas Gerais.





JOVENS REALIZADORES

CAFÉ COM CINEMA





A partir de terça-feira (18/5), 24 filmes de diretores amadores e profissionais estarão disponíveis no canal da Cia. Pierrot Lunar no YouTube. A mostra “Café com cinema – Curta jovens realizadores” reúne cineastas e estudantes de Minas, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e de Medelín, na Colômbia. A obra mais curtida pelos internautas vai ganhar um estabilizador H4 3-axis para smartphone Gimbal IOs e Android.





NA TORCIDA

MINEIRA NA FINAL





Será hoje (14/5) – e não ontem, como a coluna anunciou – a final do International Public Speaking Competition (IPSC). Apesar da “mosca” que comemos, continuamos na torcida por Isabela Pereira Rodrigues, que pode ser a primeira mineira a vencer o concurso de oratória. Ela é aluna de Eliza Lamatta, na Cultura Inglesa.