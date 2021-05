'Conselheira', projeto da companhia mineira Toda Deseo, estreia amanhã

%u201CChá das primas%u201D volta às telas e telinhas em junho (foto: Toda Deseo/Acervo)

"Conselheira", atração desta quarta-feira (12/5) do Festival Arte na Maternidade, é o mais novo espetáculo da companhia Toda Deseo. Em cena, Ju Abreu mostra as inquietações de sua personagem, às voltas com o trabalho e a criação dos filhos. Adaptado para a linguagem audiovisual, "Conselheira" virou curta-metragem experimental, que foi gravado na Gruta, sede da Toda Deseo. O grupo também anuncia para junho outra edição on-line do "Chá das primas", que debaterá temas variados.





ON-LINE

CONECTA UNA





Athos Henrique, Bárbara Lyra, Hagatha Katrine, Chico Santoro, Bárbara Lelis, Isabella Buldrini, Gabriela Queiroz, Simone Men, Ana Luiza Fuzaro, Flávia Ivo e Márcia Crocce participam do Conecta, evento de palestras organizado pelo curso de moda da UNA. Na pauta, negócios, jornalismo, estilo, visual merchandising, styling e imagem. Aberto ao público, o encontro on-line será realizado de amanhã a quinta-feira, com inscrições no site Sympla.





AMR

TERÇA DO BEM





A 12ª edição do jantar beneficente da Associacão Mineira de Reabilitação (AMR) será realizada amanhã. Devido à pandemia, o encontro deixa de ser presencial, adotando o modelo leve para casa. Parceria com o restaurante japonês Kei, ele vai das 18h30 às 20h30. O cardápio, oferecido com exclusividade, foi elaborado cuidadosamente pela equipe do Kei e pode ser adquirido no site www.sympla.com.br/tercadobem-amr. Pedidos serão retirados na Rua Bárbara Heliodora, 54, Lourdes. O kit custa R$ 150 e terá embalagem individual.





MINAS

LIVROS PARA TODOS





A boa-nova da semana é a biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas, que terá acervo de seis mil títulos brasileiros e estrangeiros para todas as idades.

A expectativa é de que a montagem seja concluída ainda este semestre. A data de abertura depende da autorização da Prefeitura de Belo Horizonte para a retomada das atividades culturais, com base nos protocolos de enfrentamento da COVID-19. O conceito do espaço está a cargo de Cleide Fernandes, bibliotecária e gestora cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas, e de Fabíola Farias, profissional de letras e pós-doutora em ciência da informação. O projeto do espaço físico é assinado pela arquiteta Isabela Vecci.





SOGIMIG

SEDE E POSSE





A Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig) recebeu as chaves de sua nova sede na Associação Médica de Minas Gerais. Adquirido com recursos próprios, o espaço é uma conquista da entidade. A diretoria, que tomou posse no fim de semana, é presidida pela ginecologista Claudia Laranjeira, tendo como vice Maria Paula Vasconcelos.