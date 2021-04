Marcelo Coelho mostra o seu olhar na seção Cidade Pandêmica

O fotógrafo Marcelo Coelho (foto: Arquivo pessoal)

Marcelo Coelho, de 58 anos, é o fundador da InsideOut, produtora independente de mídia, e tem um escritório de fotografia institucional/publicitária há quase 30 anos ( dos quais 18 nos Estados Unidos) e trabalhos realizados em 25 países para grandes marcas internacionais.

(foto: Marcelo Coelho/Especial para o Estado de Minas)



"Eu estava fotografando uma instituição de assistência social a idosos, quando vi no final de um corredor essa cena. A primeira impressão que esta cena passa é de tristeza, então muito provavelmente não serviria para eles. Mas eu enxerguei a força de uma conexão entre o homem e a natureza.



O contraste desse ambiente estéril, organizado, aparentemente perfeito, separa o homem do mundo externo, da natureza, dos raios de sol. E mesmo com suas energias chegando ao fim, ele busca uma posição perfeita para captar os raios de sol que entram pela janela. Num momento em que somos forçados ou orientados a ficar em nossas casas, essa conexão com a natureza nos mostra que a esperança é a última que morre", diz ele, sobre o registro.





MATEMÁTICA

SEM MEDO





Da mesma forma que entender o conceito de fração fica mais atrativo com o clássico exemplo da pizza fatiada, a alfabetização matemática pode ser mais prática e interativa, ainda mais em tempos de isolamento. Com sede no Reino Unido, a Mangahigh – uma plataforma de ensino de matemática amparada na gamificação – acredita na metodologia e tem crescido no Brasil, nas redes pública e privada.





“Acreditamos em uma nova linguagem para a educação da ciência exata. A gamificação permeia todas as tarefas”, afirma Fernando Grigorovski, consultor pedagógico da Mangahigh Brasil. Comprovando essa teoria na prática, uma pesquisa realizada pela UFRJ com 1.385 estudantes dos ensinos fundamental e médio do estado do Rio de Janeiro comprovou que, ao serem expostos à metodologia da plataforma, os alunos tiveram um salto de participação (69,6%), interesse (70,5%) e compreensão da disciplina (72,3%)





ON-LINE

PAMPULHA E CARAÇA





Para que os dias em isolamento social não fiquem tão chatos, navegar na internet é preciso. A gente sempre vai achar alguma coisa interessante, que vai além da programação de filmes e séries. Para quem quer conhecer o trabalho de artistas e artesãos de Brumal, distrito de Santa Bárbara, e comunidades no entorno da Serra do Caraça, mostra virtual pode ser acessada aqui





Para quem também não conhece o Museu Casa Kubitschek, uma boa oportunidade é entrar em sua página para se encantar com o espaço, por meio da série de vídeos "Arquitetura e ilustração". Os elementos arquitetônicos do museu são analisados por meio de desenhos narrados por um convidado. O arquiteto e professor Cândido Dutra, por exemplo, fala sobre o telhado borboleta, um ícone da arquitetura modernista, presente no espaço.





REALEZA

PIT STOP EM BH





Há exatos 90 anos, a Redação do jornal Estado de Minas recebia a visita do então futuro rei britânico, Eduardo VIII, e seu irmão dele, Príncipe de Gales. Eles fizeram visita de cortesia durante a passagem por Minas Gerais, incluída no roteiro de dois meses - março e abril de 1931 - de visita ao Brasil. A vinda dos ingleses a Belo Horizonte movimentou a cidade.





"A Capital de Minas acolheu hontem, sob enthusiaticos aplausos, a visita dos príncipes da Casa Real Ingleza”, foi a manchete do Estado de Minas, que reservou as páginas 1 e 2 para cobertura do evento. Além de Belo Horizonte, eles estiveram no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Norte do Paraná.