Marcos Guimarães, da Designorama, assina a arte de Vacina para Todos

VACINA PARA TODOS

direito do cidadão





A concepção visual realizada pela Designorama homenageia as polêmicas e impactantes campanhas da Benetton, que sempre traziam forte crítica social. Lançadas nos anos 1980 por Oliviero Toscani, destacavam a diversidade étnica e racial. A ideia de Marcos Guimarães para a campanha Vacina para todos revisita aquele momento na história e o original conceito estético para passar a mensagem de que a imunização deve alcançar o povo brasileiro de forma abrangente e massiva.





Minas com SP





A Designorama (www.designorama.com.br) é uma empresa de design estratégico e concepção visual voltada para diferentes segmentos. Fundada em 2013, em São Paulo, ela já nasceu com a bagagem de 22 anos de experiência de seu idealizador, o designer mineiro Marcos Guimarães, com o propósito de envolver, mover e transformar marcas e pessoas.





ON-LINE

BÊNÇÃO DIVINA





A ONG Lar da Bênção Divina marcou para domingo, às 15h30, a apresentação de seu coro e orquestra experimental. Registro do último ensaio da trupe, a live-concerto será transmitida gratuitamente pelo YouTube. Com apoio do Ministério do Turismo, contará com crianças atendidas e capacitadas diretamente pelo Lar em oficinas e aulas de música e artes, além dos professores envolvidos e profissionais contratados para a orquestra.





HORROR

KING É REI





Opção para o fim de semana pandêmico, Rita Ribeiro vai comandar, no sábado (20/3), a masterclass “O horror que nos rodeia: da literatura para o cinema”, que faz parte da mostra “Stephen King: o medo é seu melhor companheiro”, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O curso gratuito, na plataforma Sympla, tem 150 minutos e aborda a trajetória do horror na sétima arte.









A campanha

Vacina para Todos, publicada às sextas pela coluna Hit, é assinada pelos designers Victor Galuppo e M Viana (no alto), Mariana Hardy, Bruno Nunes, Gustavo Greco, Mariana Misk (no meio), Renata Polastri, Marcos Guimarães e Luciano Ferreira