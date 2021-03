Poesia de Marcus Matraga será lançada em livro com edição colaborativa

(foto: Hucitec Editora/Reprodução )

Professor da UFBA, o mineiro Marcus Matraga foi assassinado, segundo investigações, em um crime de mando. A família, que ainda luta para descobrir os culpados, decidiu se unir para realizar o sonho de Matraga, publicando o livro de poesias "Poemicídios e outras mortes", que ele deixou organizado. O lançamento hoje, 4 de março, às 19h, na live "Um Marcus, muitas marcas", poderá ser acompanhado no canal do YouTube do Instituto Silvia Lane, do qual foi fundador. O lançamento será parceria com a Hucitec Editora. O prefácio é do diretor de cinema mineiro Joel Zito Araújo. A obra é dividida em sete capítulos temáticos que passam pelas suas origens, pelo amor e pelos laços sociais.





Marcus Vinicius de Oliveira, conhecido como Matraga, foi professor de psicologia da UFBA. Defensor incansável dos direitos humanos, era militante da reforma psiquiátrica e da saúde mental no Brasil. Em 2016, foi assassinado no sítio

EU USO MÁSCARA

YARA TUPYNAMBÁ





Lógico que a máscara é incômoda. Sem ela não vamos viver. É como se fosse um sapato novo apertando um pouco o pé da gente. Você tem que suportar até que ele alargue. Não podemos deixar de usá-la. A máscara é o passaporte da vida.



CONTRA A COVID-19

MINAS ABRE SALÃO





Cumprindo sua responsabilidade social e contribuindo com o poder público na luta contra a COVID-19, o Minas Tênis Clube cedeu à Prefeitura de Belo Horizonte um dos salões de festas da Unidade 1 (Rua da Bahia, 2.244, em frente à Rua Tomé de Souza) para a vacinação de idosos de 80 a 85 anos. Todos os protocolos de bioproteção e o controle do fluxo da vacinação estão sob a responsabilidade dos profissionais da PBH. O compositor e conselheiro minas-tenista Pacífico Mascarenhas aproveitou a manhã desta quarta para se vacinar. E para marcar o momento, Pacífico se vacinou ao lado de sua escultura, instalada na entrada do Centro Cultural Unimed-BH Minas, na entrada do salão de festas, local da vacinação.





ON-LINE

FESTA DO PIJAMA





Paula Fernandes marcou live para sábado, a partir das 21h, em seu canal do YouTube. Como o isolamento social cada vez mais urgente, nada mais indicado que uma festa do pijama com cada um em sua casa. O repertório foi montado com as preferidas dos fãs, que fizeram a indicação. Além de sucessos, a cantora mineira coleciona números: 5,6 milhões de discos vendidos, mais de 15 turnês internacionais e 20 canções em trilhas de novelas e filmes.





STREAMING

LEITURA SEMPRE





O ator Antonio Fagundes está na estreia da série de podcasts promovida pela Árvore, plataforma de leitura digital. No episódio que está no ar, a pauta discute a importância do incentivo à leitura. Apresentado por Letícia Reina, os podcasts abordam também temas ligados à educação e à tecnologia. A cada semana, um episódio inédito estará disponível no Spotify e em outros serviços de streaming.









CANCELADO

CARNAVAL NO TEATRO





Previsto para março, “Outros carnavais”, série de três shows com blocos de carnaval de Belo Horizonte, foi cancelado. A decisão foi tomada devido ao atual contexto da pandemia da COVID-19 na capital mineira. Ainda não há novas datas para apresentação dos blocos Pena de Pavão de Krishna, Juventude Bronzeada e Havayanas Usadas, no Cine Theatro Brasil Vallourec.