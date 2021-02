Ele é casamenteiro, dono de patentes militares e faz milagres

(foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)

Na tradição popular, Santo Antônio dá uma força a encalhadas e encalhados. Para atingir o tento vale tudo, como pôr a imagem do pobre de cabeça para baixo e, claro, novenas. Apesar da devoção do brasileiro, pouco conhecemos sobre a história deste católico especial, que pode ser acompanhada no livro Santo Antônio (editora Planeta). O jornalista Edison Veiga conta a trajetória do religioso, detalhes de seus milagres e explica por que ele é o santo casamenteiro. Também revela curiosidades a respeito das patentes militares (com direito a salários) e de títulos honoríficos recebidos pelo religioso e como foi o processo da reconstituição tridimensional facial de Santo Antônio a partir de seus restos mortais, trabalho realizado por um brasileiro.

O publicitário Fred Izak acaba de lançar o single Máscaras (foto: Marcio Izak/divulgação)



COMEMORAÇÃO

EM ÁUDIO E VÍDEO





Para comemorar seus 47 anos de idade, 30 no mercado publicitário e 17 à frente da agência FredIzak, o empresário Fred Izak gravou nove canções de sua autoria, que deram origem ao álbum Eu e a um curta-metragem homônimo, que virão a público em breve. Esta semana, Fred lança a música Máscaras. Para divulgar o trabalho, contou com a participação de Cris Guerra, Daniella Zuppo, Carlos Nunes e Geraldo Silva, entre outros, que gravaram teasers questionando quem realmente somos quando caem as nossas máscaras..





ROTISSERIA

DESAFIO À CRISE





A pandemia não impediu o chef Djalma Victor de seguir com seus projetos. Ontem, ele inaugurou a unidade da Rotisseria Central no bairro Buritis. Agora, são três: a outra está no Layback Park, em Nova Lima, enquanto a sede funciona no Mercado Novo. Djalma também comanda a cozinha do Osso – Mind the Bones, que tem unidades em Lourdes

e no Serena Mall.





VERÃO

MINAS COM RIO





O rap mineiro de Renegado e o samba carioca de Elza Soares serão destaques da programação do 15º Festival de Verão UFMG, de 4 a 11 de março. Em versão on-line e respeitando os protocolos de combate à COVID-19, a transmissão do show está marcada para o dia 4, às 20h, pelo canal da Diretoria de Ação Cultural da UFMG no YouTube.





FILARMÔNICA

TEMPO DE ASSINATURA





Até a próxima sexta-feira (12/2), a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais está com seu programa da temporada 2021 aberto a novos assinantes, relativo às séries Presto, Veloce, Allegro, Vivace e Fora de série. Há opções para concertos presenciais e transmissões ao vivo, enquanto perdurarem as condições de prevenção à COVID-19. A abertura da temporada está marcada para 4 e 5 de março, com a Quinta sinfonia de Beethoven e o Concerto nº 1 de Bottesini, comemorando os 200 anos deste compositor italiano O maestro Fabio Mechetti comanda os concertos. O solista será Neto Bellotto, o principal contrabaixista da orquestra.





MODA

O QUE VEM AÍ





Dois segmentos do grupo Skazi, a Sclub e a TD, pronta-entrega de Tufi Duek, já estão com as coleções disponíveis on-line. A Sclub buscou inspiração nos jardins do sítio de Burle Marx, no Rio de Janeiro, para montar seu Secret Garden, que contou com a colaboração da carioca Maria Chagas, uma das stylists brasileiras badaladas do momento. Já a TD, sob comando da diretora criativa Ana Paola Murta, tem as influenciadoras Silvia e Maria Braz como estrelas da campanha de lançamento.