A curiosa história do nu de Wilma Henriques pintado por Juçara Costa

Faltam duas semanas para o aniversário de 90 anos de Wilma Henriques, a diva do teatro mineiro. O grupo criado por Magdalena Rodrigues para não deixar a data passar em branco não sabe se fará uma carreata, como estava previsto desde janeiro, ou se vai levar a aniversariante para o palco do Teatro Feluma, onde, por meio de vídeos e transmissões on-line, ela receberia o carinho dos admiradores e colegas. Enquanto os atores não batem o martelo, a coluna Hit continua prestando sua homenagem a Wilma. Faltam duas semanas para o aniversário de 90 anos de Wilma Henriques, a diva do teatro mineiro. O grupo criado por Magdalena Rodrigues para não deixar a data passar em branco não sabe se fará uma carreata, como estava previsto desde janeiro, ou se vai levar a aniversariante para o palco do Teatro Feluma, onde, por meio de vídeos e transmissões on-line, ela receberia o carinho dos admiradores e colegas. Enquanto os atores não batem o martelo, a coluna Hit continua prestando sua homenagem a Wilma.





>>>





Em meados dos anos 1980, Wilma interpretou Maude na montagem mineira de Ensina-me a viver, de Colin Higgins. Durante os ensaios, a produção sugeriu que a artista plástica Juçara Costa, colega de Wilma no elenco, pintasse um quadro, que seria essencial em cena. Em uma tarde Juçara criou a obra, seu primeiro nu pintado longe das salas de aula da Escola Guignard.





>>>





O curioso, lembra Juçara, veio depois do fim da temporada. “Dei o quadro de presente, mas pouco depois, ela, muito sem graça, veio me pedir para colocar uma roupa na pintura. É que a mãe de Wilma não aceitou colocar aquele nu na parede”, diverte-se Juçara. Pela primeira e única vez na vida, a atriz e pintora alterou um quadro. “Mas era um caso tão especial que coloquei uma camisola transparente sobre a pintura”, conta.

CLIPE

AMOR DEMAIS

Landau escolheu Alfenas, sua terra natal, como cenário do clipe Amor demais. As filmagens foram realizadas no colégio em que o músico estudou, e sua mãe, dona Dacha, foi professora. A canção faz parte do álbum Refúgio, que reúne 10 faixas gravadas durante lives feitas pelo artista durante a pandemia. O clipe foi produzido e filmado por Gustavo Frandoloso, da Roleta Russa Filmes, com fotografia de Bruno de Souza. O álbum está disponível nas plataformas digitais

HOMENAGEM

SALVE, IEMANJÁ!

Os mares estão em festa neste 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Por aqui, a data será lembrada com o lançamento de Joia rara, single do cantor e compositor Ronaldo Leon, nas plataformas digitais. A canção é homenagem à Rainha do Mar, padroeira dos pescadores, protetora dos lares, das crianças e das gestantes.

AT HOME

O SHOW DE DOLLY

Dolly Piercing, que se orgulha de ser a primeira cantora drag queen de Belo Horizonte, marcou para 28 de fevereiro o show Dollycias at home, em seu Instagram (@dollypiercing). No roteiro, os clássicos Last dance e I feel love (do repertório de Donna Summer), Freedom 90 (George Michael) e Express yourself (Madonna). Dolly já teve uma banda de rock, a Dolly and Piercings, participou da Banda Viada e foi backing vocal de Aline Calixto no show Meu ziriguidum. O show será contrapartida à bolsa recebida pela Lei Aldir Blanc, medida auxiliar para artistas durante a pandemia.

LIVE

PAPO COM CRIS

A escritora Cris Guerra participa da live da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais (ABRH-MG) nesta terça-feira (2/2), às 17h. Ela vai abordar o tema “Uma miopia chamada etarismo” e falar sobre o preconceito enfrentado pelos idosos. A presidente da entidade, Eliane Ramos, participará do debate, que será transmitido no Instagram (@abrhminas).