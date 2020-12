Em 'Cidade pandêmica', Daniel Moreira retrata um campo de várzea

FOTO DE DANIEL MOREIRA,

42 ANOS





Fotógrafo graduado em comunicação vem desenvolvendo trabalhos que transitam entre

as artes visuais e a fotografia documental





“Campo de várzea.

Majoritariamente presente nas bordas da cidade, os campos de várzea são uma representação da cultura brasileira. Alegres, aglomeradas e com regras próprias, as partidas geralmente são praticadas nos dias destinados ao descanso. Em um domingo pandêmico, observo um jogador solitário à espera de algo ou alguém, na incerteza do que está por vir.”

AML

“LEÃO” CULTURAL





A Academia Mineira de Letras (AML) faz campanha para que amantes da literatura destinem parte do Imposto de Renda a ações desenvolvidas pela casa, que tem se empenhado em fomentar pesquisas na área, formar escritores e preservar a memória de Minas Gerais. A entidade promove palestras, debates, exposições e oficinas de literatura, além de editar a Revista da Academia Mineira de Letras e disponibilizar extenso acervo bibliográfico e documental.





***





Cerca de 38 mil pessoas foram atendidas pela AML nos últimos quatro anos. Doações podem ser feitas até 30 de dezembro. Informações em https://bit.ly/AML-IR-2020









PSIQUIATRIA

LEITOS URGENTES





Se depender de reunião entre representantes da Associação Mineira de Psiquiatria (AMP) e do governo estadual, na semana passada, o setor vai ganhar, sem data prevista, 550 leitos na área de saúde mental, regionalizados e em hospitais gerais. O governo reconhece que Minas Gerais tem indicadores de leitos por habitante muito aquém do que é recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde.





***





A AMP ressalta sua responsabilidade em relação à assistência psiquiátrica e dará apoio à iniciativa. Todavia, o Estado terá de assumir o compromisso de observância de critérios técnicos, como a oferta de leitos de saúde mental em estrutura física completa, especializada e preparada para atender as particularidades da clínica psiquiátrica. Também é imprescindível a garantia da disponibilidade de equipe multidisciplinar com a presença obrigatória de psiquiatras.

DELIVERY

RANGO EM CASA





Balanço de empresa de delivery de alimentos revela números que deixam qualquer um de queixo caído. Apenas este ano, ela entregou 3 milhões de hambúrgueres, pizzas e açaís nas 21 cidades onde presta serviço. Só em Belo Horizonte, Divinópolis e Varginha foram consumidos cerca de 1 milhão de hambúrgueres, 800 mil açaís e 600 mil pizzas, por meio de pedidos no 99Food.