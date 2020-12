Catherine Deneuve e Jacqueline Bisset inspiram Alceu Valença

Alceu Valença em 2012, na estreia de Valencianas (foto: Íris Zanetti/divulgação)







Clássico da MPB, a canção Belle de jour ganhou clipe no projeto Valencianas em casa, de Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto (OOP). Belle completa a trilogia que inclui Tomara, lançada no início deste semestre, e Anunciação, disponibilizada no mês passado. Todos os clipes estão no YouTube. Lembrando que tudo foi gravado com cada um em sua residência.





Alceu conta que Belle de jour foi inspirada numa situação curiosa que ele viveu em Paris. “Conheci a grande atriz Jacqueline Bisset num bar da capital francesa. No dia seguinte, fiz a canção que transportava a musa do cinema para a Praia de Boa Viagem, no Recife. Só que acabei confundindo as atrizes e utilizei o título do filme A bela da tarde, de Luís Buñuel, cuja protagonista era... Catherine Deneuve!. Logo a música se tornou um dos meus maiores sucessos”, relembra.





A direção e roteiro do clipe são assinados por Fernando Vieri. Belle de jour tem arranjo de Mateus Freire. Regência e direção musical ficaram a cargo do maestro Rodrigo Toffolo. O projeto Valencianas surgiu em 2012, com shows realizados no Brasil e no exterior.

AMR

LEILÃO DUAL





De Belo Horizonte, a exposição Dual: Do caos à essência, das fotógrafas mineiras Daniela Braga e Juliana Lima, segue para temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A mostra reúne fotografia, dança, música e projeção mapeada para refletir sobre a pandemia. Depois desse circuito, será feito leilão das máscaras utilizadas pelos bailarinos nas imagens e também da primeira tiragem das obras fotográficas. O valor arrecadado será destinado à Base Colaborativa e à Associação Mineira de Reabilitação (AMR).

DIGITAL

MUNDO EM ASCENSÃO





Há uma semana, a Hotmart, uma das líderes globais do mercado de produtos digitais, lançou a campanha Mudanças. Nos filmes, o destaque vai para a educação, a tecnologia e o empreendedorismo como vetores de mudança. O projeto surge no momento em que o conceito

de empreendedorismo digital está em franca ascensão, principalmente nesta crise causada pela pandemia. A empresa é uma das maiores de impacto global no ensino por meio da tecnologia, segundo a GSV Global EdTech50. A Hotmart tem 20 milhões de usuários.

VERÃO

OLHAR PARA SI





Tetê Vasconcelos, que acabou lançar Sol, a nova coleção da Cila, conta que a pandemia influenciou a criação das peças em termos de aprofundamento do conceito, que fala do olhar para si, uma reflexão de como agimos no mundo e na vida. “É a importância de fazer esse caminho interno, de chegar num lugar de essência humana e amplitude da consciência. A coleção fala do alvorecer de cada um, do renascimento, do recomeço”, diz ela. Partindo para o lado prático da criação, a marca optou por algo mais compacto por causa da pandemia. “A coleção acabou se tornando bem exclusiva”, observa Tetê.