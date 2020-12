Produtor troca shows por kokedamas, arranjos japoneses de plantas

VIVENDO E APRENDENDO





Os rapazes do dedo verde

Maurício Lima e Jean Carlos Alves montaram seu QG de kokedamas em Nova Lima (foto: Fotos: Jéssica Mendes/divulgação)



Filho de Lúcio Oliveira, um dos principais produtores de Minas Gerais, Maurício Lima seguiu o caminho do pai. Por quatro anos, trabalhou na produção de shows em São Paulo, mas acabou voltando a Belo Horizonte para atuar como produtor-executivo da ArtBHZ.





A pandemia fechou as portas da produtora. “Tivemos que demitir funcionários para a empresa não falir”, lamenta. “Nossa esperança é de recontratá-los tão logo essa pandemia passe e voltar à produção.”





Maurício revela que a ansiedade chegou com a COVID-19. “Na época, eu já dizia que não seriam apenas 30 dias, como muita gente pensava. Falei que seriam três meses, mas já são nove”, comenta.

Kokedama foi adaptada para a mesa



Em pouco tempo, o produtor, que até então não tinha a menor afinidade com plantas, acabou encontrando nelas fonte de renda e uma forma contornar o estresse.





O namorado dele, o personal trainner Jean Carlos Alves, é “o dedo verde 2”, como Maurício diz. Antes do isolamento social, a dupla havia se arriscado na criação de kokedamas (técnica japonesa de arranjo de plantas aéreas), mas não deu certo. “Usamos orquídeas, mais delicadas”, explica o produtor.





Sem trabalho, Maurício e Jean decidiram insistir. Os pais de ambos deram uma mãozinha. O quintal da casa de Lúcio, em Nova Lima, foi transformado em QG para a criação da kokedamas. O pai de Jean, serralheiro, montou uma estrutura para que elas, que originalmente ficam suspensas, não percam a graça numa mesa de centro, por exemplo.





Para garantir produtos de qualidade, Maurício e Jean mergulharam em pesquisas no YouTube. Perceberam que estavam no caminho certo, fizeram até curso on-line com Randall Fidencio, professor de jardinagem que se autointitula “o rei da kokedama no Brasil”.





Maurício e Jean criaram a página Pais.de plantas no Instagram, onde exibem kokedamas pequenas (com 10cm de circunferência), médias (15cm) e grandes (20cm).





Apesar de ter tomado gosto pelo novo trabalho, Maurício planeja voltar à ArtBHZ. “Cultivar plantas é um tipo de terapia, traz paz e consciência do agora. No caso da kokedama, você tem de adotar cuidados especiais. É preciso, por exemplo, submergi-la em uma bacia funda com água e hidratá-la”, ensina. “Você toma amor e passa a tratá-la como bicho de estimação”, garante.