Angelo Paulino assina a seção 'Cidade pandêmica' da Coluna Hit

(foto: Acervo pessoal)



FOTO DE ANGELO PAULINO, 55 anos





Desenvolve projetos fotográficos autorais com ênfase na preservação

da natureza e vida animal

“Vale do Sereno. Sábado à noite, 14 de novembro, 2020 Chuva. Névoa. Folhas e gravetos caídos no chão. Rua sem saída. Marcas de pneus no asfalto úmido. Lá, os prédios com suas luzes frias. Aqui, a mata respira e resiste ao tempo. Tempo... tempo que não existe mais.”





SOLIDARIEDADE

ÁRVORE DO BEM





Com todas as mudanças provocadas pela pandemia, a forma de ser solidário também mudou. Clientes do BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi (todos da Multiplan) podem contribuir com o projeto social Árvore do Bem. Quem passar pelos centros de compra deve escolher um dos cartões localizados nas árvores, contendo o nome da instituição e informações sobre a criança ou idoso a ser agraciado. Depois, é só colar no presente e depositá-lo em uma das caixas dispostas pelos shoppings. A campanha termina no domingo. Ainda há tempo para colaborar.





MUMO

MODA E FOTOGRAFIA





Arquivo urbano – 100 anos de fotografia e moda no Brasil, mostra em cartaz no Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo), foi inspirada no livro homônimo, da artista plástica Jussara Romão, indicado ao Prêmio Jabuti em 2014. Imagens em tecidos oferecem uma leitura sobre a moda, assinadas por fotógrafos anônimos e outros consagrados, como Jean Manzon, Márcio Scavone e Augusto Malta. A visita deve ser agendada em www. pbh.gov.br/reaberturamuseus.





FUMEC

DESFILE ON-LINE





Como não poderia deixar de ser, o desfile de formatura dos estudantes de moda da Fumec, marcado para sábado, será apresentado na plataforma Zoom. Enquanto os nomes dos modelos são mantidos em segredo, a pluralidade da classe é admirada. Entre as alunas há meninas da Síria, da Bahia, do interior de Minas e até da capital. Não são apenas garotas iniciando a carreira. Conceição Teixeira, por exemplo, costureira de longa data, é funcionária da faculdade. Paula Campos, depois de uma temporada de aperfeiçoamento na China, já está empregada na marca Luiza Barcellos.





MONJA COEN

ANO NOVO, PERDAS...





Monja Coen – com mediação de Djailson Ricardo Malheiro, professor da Estácio e coordenador do Laboratório de Tanatologia e do Nase – é a convidada da live “Ano novo: Perdas, lutos, reconciliação com a vida”. O encontro será transmitido no dia 22, às 19h, no Instagram da unidade da Estácio em Juazeiro do Norte (@labtanatologiafmj).