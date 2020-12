Andrea Brown está em cartaz na Dotart até a semana que vem

DOTART

NOVA ARTISTA

Wilson Lázaro, Leila Gontijo e Andrea Brown, na galeria Dotart (foto: Francisco Santos/Divulgação )



Neurônios, exposição de obras de Andrea Brown, foi aberta na galeria Dotart. São nove telas de tamanhos variados, um desenho-objeto e uma joia-escultura. O público poderá conhecer os trabalhos marcando horário na galeria, que segue os protocolos sanitários para evitar a proliferação do coronavírus e exige o uso de máscaras. O agendamento está aberto até dia 23, e a expectativa é de que a retomada da visitação seja realizada a partir de 10 de janeiro, após o recesso de fim de ano.





SOLIDARIEDADE

EM DUAS RODAS





Prejuízo é a unanimidade desta pandemia. Todos, de alguma forma, entramos no vermelho. Para tentar salvar o projeto Motociclistas do Bem, que não conseguiu promover seus eventos sociais por causa da COVID-19, a concessionária Triumph BH é o ponto de entrega de donativos destinados à entidade Dona Eva, que acolhe 22 crianças órfãs, algumas com necessidades especiais.





A organização pede leite em pó, arroz, feijão, macarrão, açúcar, achocolatado, óleo de soja, materiais de limpeza e de higiene pessoal, roupas de cama e de banho e roupas para crianças e adultos. Por causa da pandemia, não haverá comboio de motos para entrega dos donativos, que serão levados por van.





APLICATIVOS

CRESCIMENTO EM 2020





Hoje, às 17h, a Adjust e a Snapchat (Snap Inc) promovem o webinar gratuito Mobile perspectives, discutindo as rápidas transformações do setor. Realizado via Zoom, o evento será mediado por Marco Antonio Cavallo, diretor de parcerias da Adjust para o mercado latino-americano, e André Augusto Joel, diretor de expansão comercial da Snap Inc. A dupla terá agenda pré-estabelecida e responderá a perguntas e tópicos apresentados pela audiência.

AML

ABGAR RENAULT





A professora Paola Resende é a convidada da Academia Mineira de Letras para falar sobre a obra de Abgar Renault. O vídeo estará no canal do Youtube da AML a partir das 11h.





ON-LINE

PARA TODOS





Cláudio Venturini e Podé Nastácia são os convidados especiais do Música para todos. Eles estarão ao lado de Borba, Nêga Kelly, Raquel Coutinho e Auder Jr no show que será apresentado no dia 20, às 19h, no Grande Teatro do Sesc Palladium, e poderá ser acompanhado nos canais do Sesc Minas Gerais e da Cervejaria Albanos no YouTube.