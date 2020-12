Gustavo Crivellari é o quarto fotógrafo da série Cidade pandêmica

FOTO DE Gustavo Crivellari, 19 anos





Fotógrafo graduado em design gráfico pela Universidade do Estado de Minas Gerais





“Este registro foi feito em maio, ainda no começo da quarentena devido à pandemia da COVID-19. Depois de dois meses inteiros trancado em casa, neste dia tive que sair. Foi então que minha ficha caiu: a cidade era outra e o semblante das pessoas também. Olhos tristes, ruas vazias e uma luz linda ao fim da tarde. Esta imagem do religioso de máscara foi a que mais me marcou entre as poucas fotos que fiz na quarentena. É a representação de que todas as pessoas – e instituições – foram afetadas nesse contexto, mesmo que de forma diferente.”





ESQUENTA

MINAS E PARÁ





Amanhã (10), véspera da abertura do festival Fartura Gastronomia Du Brasil, seis chefs do Senac que atuam em estados diferentes se “encontrarão” para um desafio. Em dupla, vão preparar receitas utilizando um ingrediente típico da região do parceiro.





>>>





O chef e coordenador da Faculdade de Gastronomia, Adriano Vilhena, fará dobradinha com Ricardo Barbosa Branches, do Senac Pará. Os ingredientes que eles vão usar serão a mandioca, representando o Pará, e a jabuticaba, por Minas. A live será transmitida às 17h de quinta-feira.





DE VOLTA

NOVIDADES NO AR





Após uma pausa para a maternidade e a reestruturação de seu canal no YouTube, a jornalista Maíra Lemos fez sua reestreia com dois novos quadros e o lançamento, às quintas e domingos, de dois vídeos. O público também se diverte com os erros de gravação do canal.





BALEIA

NATAL ALGODÃO





Terça-feira é o último dia para a doação de fraldas geriátricas para a campanha Natal Algodão, organizada por Luisa Starling em benefício do Hospital da Baleia. O material, nos tamanhos G e GG, pode ser entregue no restaurante Kanpai, no Cruzeiro, das 18h às 22h.





O Baleia registra gasto médio de 7,8 mil fraldas por mês. Por dia, são 260, sendo 170 no tamanho GG e 90 do G. Esse tipo de doação, que já era muito baixo, com a pandemia de COVID-19 se reduziu ainda mais devido à queda da renda dos apoiadores.