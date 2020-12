Produtora troca os shows pelos cuidados com a saúde da mulher

Clarisse Guimarães Sallescom a filha Ana Laura (foto: Fotos: Acervo pessoal)

Quando o assunto é mercado de shows em Belo Horizonte, Clarisse Guimarães Salles é referência. Muito jovem, deu os primeiros passos como estagiária na AQB, empresa responsável por temporadas inesquecíveis de Caetano Veloso, Chico Buarque e Maria Bethânia.





O talento abriu portas e, em pouco tempo, ela conquistou a confiança de Ana Carolina e Flávio Venturini, entre outros cantores. Está há nove anos com o grupo Cobra Coral.





Tudo ia muito bem. Clarisse comemorava o show de lançamento do CD de Mariana Nunes e começava a preparar a tão esperada turnê Agora, que marcaria a divulgação do novo álbum de Bebel Gilberto. Mas veio a pandemia e tudo parou.





Clarice não esconde que os primeiros dois meses foram muito tensos, com filha para criar (Ana Laura, de 12 anos) e contas a pagar. “Em março e abril, busquei soluções mais imediatas. Tive muitas ideias, mas não fiz nada. Até que, em maio, veio a luz. Aquele era o momento, a hora da mudança de profissão que há tanto tempo eu queria.”





O primeiro passo foi fazer uma revisão nos estudos da acupuntura, especialidade em que Clarisse é formada há 12 anos. Ela deixou de lado a atividade por conta do envolvimento com a produção cultural.

Como doula, Clarisse ajudou Juliana em seu parto





Com tempo de sobra, percebeu que poderia se dar bem em cursos ligados à medicina alternativa. Dedicou-se a estudos na área de saúde da mulher, fez especializações como doula.





“Sou prática. Não sou de ficar pirando, vou logo buscando soluções. Isso faz parte do meu perfil de produtora”, conta. Clarisse credita esse “pé no chão” à meditação, “que me ajudou a estar conectada ao momento presente e a não viver no futuro.”





O novo caminho profissional segue a vocação dela. “Sempre gostei de cuidar e acolher, de proporcionar bem-estar ao outro”, observa.





Sem falsa modéstia, Clarisse diz que todos com quem trabalhou se sentiam confortáveis em conviver com ela. “Na vida com meus amigos, também sempre tive essa preocupação.”





Mesmo com novos ofícios, Clarisse não vai abandonar a produção cultural. Mantém os laços com o Cobra Coral e com a filha Ana Laura, apresentadora do Disco de pelúcia, programa da Rádio Inconfidência. Esta agenda animada está no Instagram (@clarissesalles)