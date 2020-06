Yunk Vino, destaque do trap nacional, lança '237Deluxe'

O paulista Yunk Vino (foto: Jeferson Delgado/divulgação)

(foto: Alonso Martinez/Divulgação)

BOSSA CRIATIVA PROJETO CULTURAL

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

CRIOLO COM JUP E LINN

ORQUESTRA OURO PRETO PRÊMIO THE BEATLES

CURTA-METRAGEM EDITAL BDMG CULTURAL

Jovem talento do trap nacional, Yunk Vino acabou de mandar 237 Deluxe para as plataformas de streaming. Com 14 faixas, destacam-se quatro feats – com o português Sippin Purpp, Leozin, Thiago Veigh e MC Igu. O projeto foi gravado em casa, durante o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, explica Vino. “As faixas fazem viajar, como num filme”, diz. Ecologyk assina a produção de seis delas, além da mixagem, masterização e direção de áudio. O clipe de Check, dirigido por por Rich V Freak, já está nas redes. O trabalho sai pela Labbel Records, selo da Boogie Naipe, produtora do grupo de rap Racionais MCs e responsável pela carreira solo de Mano Brown. Comandado por Jorge Dias, o selo é voltado para a nova cena musical e seus jovens fãs.O projeto Bossa Criativa – Arte de Toda Gente, que será lançado na terça-feira (30) pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vai reunir músicos Xangai, Cristóvão Bastos (foto), Catia de França, Mestrinho, Tim Rescala, Chico Teixeira e Lucina, entre outros, que farão shows e participarão de oficinas on-line. O foco é a democratização da cultura, bem como a diversidade e a difusão da arte de modo inclusivo. Atividades e shows serão exibidos no site www.bossacriativa.art.br e em mídias sociais, onde se encontram informações e a programação completa. A agenda inclui também o lançamento de edital contemplando novas propostas culturais, além de chamada pública para apresentação de trabalhos de mestrado. Informações: www.funarte.gov.br.Criolo é o convidado de Linn da Quebrada e Jup do Bairro (foto) no programa Transmissão, que vai ao ar nesta segunda (29), à meia-noite, no Canal Brasil. No bate-papo com a dupla, o rapper fala sobre o quanto jovens sem oportunidades querem se expressar e têm a oferecer para o mundo, além de criticar a sociedade brasileira, que não tem a dimensão da importância do investimento nas periferias.Estão abertas as inscrições para o Prêmio Orquestra Ouro Preto The Beatles, que vai distribuir R$ 50 mil. A orquestra selecionará 10 propostas de clipes para as músicas do álbum The Beatles volume 2. O edital, voltado para artistas do audiovisual, tem o objetivo de fomentar ações durante a pandemia e amparar artistas que ficaram sem trabalho devido à quarentena. Será lançado DVD com os clipes vencedores. Inscrições ficam abertas até 17 de julho. Informações: www.orquestraouropreto.com.br.As inscrições para o 6º Prêmio BDMG Cultural/FCS de Curta-Metragem de Baixo Orçamento podem ser feitas até 10 de agosto. O projeto se adaptou aos desafios impostos pela pandemia. O tema proposto, “Instante suspenso: narrativas de um tempo de isolamento”, busca estimular a reflexão sobre este momento vivido pelo mundo. O edital se destina a profissionais independentes do cenário audiovisual mineiro. Os curtas devem ser inéditos, produzidos em condição de isolamento social – filmagens podem ser feitas por aparelhos celulares, por exemplo. Serão contemplados 20 curtas. Cada um deles receberá R$ 6 mil. Informações: www.bdmgcultural.mg.gov.br e www.fcs.mg.gov.br.