Mesmo isolados, nossas rotinas são bem semelhantes

Débora Gomez

atriz







Eu também tinha medo do escuro, filha, mas passou. O delivery chegou, você pode descer? Estou de pijama. Esta sala está um caos. Te amo, filha. Pode abaixar o volume da TV? Desculpe se gritei. Que tal fazermos um bolo? Chorei vendo o jornal. Vamos abrir um vinho? Todo dia isso? Precisamos comprar água sanitária. A criança quer mamar e você só pensa em rimar. Estou com dor de cabeça. Vou precisar investir um dinheiro em bons pijamas.





Bom dia, flor do dia! Você precisa comer mais frutas. Tive insônia. Sim, vamos brincar. Como esse cara ainda está aí? O mundo vai se acostumar com a falta da depilação. Pai, você está bem? Parece que estou revivendo o puerpério. Três ovos, duas colheres de óleo, uma xícara de farinha de arroz, uma xícara de farinha de amêndoas, meia xícara de açúcar demerara, cacau em pó, uma xícara de leite. Não suporto lavar as compras. Ei, sua máscara caiu. Vocês não percebem que estou me esforçando?





Não posso sair da live, só estou eu aqui. Ganhei orelhas de abano com essa máscara. Não chore, filha, vem cá. Mãe, precisa de alguma coisa? Vamos colocar uma música? Não consegui malhar hoje. Te amo demais. Desce daí, já pedi. Quando vou poder conhecer a Cecília? Primeiro você bate os ovos e o açúcar até obter um creme. Eu sei que você também está tentando. Que bom que a gente tem a gente. Eu não aguento mais! Uma partidinha de jogo da memória? Topo. Por favor, filha, não encoste em nada. Em outro recipiente, bater as claras em neve e reservar.





Conseguimos arrecadar mil reais para a menina grávida! Estão me ligando de vídeo e estou de pijama e acabada. Você vai amar o livro do Chico. Desculpe o mau humor. Adicionar as farinhas, o cacau, o leite e, por fim, o fermento. Definitivamente, não dá pra atender essa chamada. Desligue o wi-fi para dormir, já te pedi. O dinheiro não caiu.





Acrescentar as claras em neve e misturar cuidadosamente com uma colher para incorporar na massa. Ele disse mesmo "E daí"? Parece que estou com menos tempo que antes. Melhor desligar a TV. Sonhei que estava comendo a coxinha da Plim. Colocar em uma assadeira untada e polvilhada com farinha de arroz e levar ao forno médio por cerca de 35 minutos.





Hoje você lava a privada. Estou sem concentração. Eu também te amo. Não precisa ter medo do escuro. Vai passar. Até que o bolo ficou bom.