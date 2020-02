Botticelli ganha exposição inédita no Brasil, na Casa Fiat de Cultura

(foto: Musei Reali/reprodução)





BOTTICELLI

PRÓXIMA ATRAÇÃO DA CASA FIAT





Há cerca de três anos, um projeto circulava com frequência entre as diretorias da Casa Fiat de Cultura. Havia o consenso de que as obras do pintor Sandro Botticelli deveriam ser apresentadas no centro cultural da Praça da Liberdade, mantido pela montadora italiana. Fernão Silveira, presidente da Casa Fiat, explica que fatores como orçamento, agendas e, principalmente, o compromisso dos museus italianos onde estão as obras inviabilizaram a exposição. Em maio, finalmente, elas poderão ser admiradas em Belo Horizonte. A expectativa é reunir acervo com 21 a 23 obras. “As negociações com 11 museus de Veneza, Turim, Florença, Milão e Montelupo Fiorentino estão na fase final”, informa Fernão Silveira. A curadoria é assinada pelo historiador italiano Alessandro Cecchi.



***





O presidente da Casa Fiat garante que o acervo é inédito no Brasil. A mostra deve começar por Belo Horizonte, seguindo para São Paulo, onde as negociações estão em andamento, e para uma terceira cidade, ainda não divulgada. Todo o material deve desembarcar no Brasil na segunda metade de abril. A abertura ocorrerá em 5 de maio. O encerramento está previso para 12 de julho.



***





A expectativa é que Botticelli lidere o ranking das mostras mais visitadas na Casa Fiat. Até agora, o posto é da exposição dedicada a São Francisco, que atraiu 116 mil pessoas – público quatro vezes maior do que o registrado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Botticelli e seu tempo foi viabilizada com recursos próprios da Fiat.



***





A mostra do pintor renascentista marca os 14 anos da Casa Fiat em BH.O espaço recebeu cerca de 2,7 milhões de visitantes em 55 exposições que abordaram renascimento, barroco, surrealismo, futurismo, modernismo, concretismo, arte contemporânea e arte digital. Outras 550 mil pessoas participaram das atividades educativas da instituição.





EMPREENDEDORISMO

ACMINAS JOVEM





O Beer’n’Talk abriu a agenda de eventos do ano da ACMinas Jovem, entidade que representa o Conselho Empresarial de Jovens da Associação Comercial de Minas. Com cerca de 60 pessoas presentes, a conversa com os convidados Carlos Henrique Pessoa, da Vêneto Consultoria, e Rafael Panonko, da Toro Investimentos, abordou recessão econômica, baixa da Selic e perfil do investidors. “Esses momentos de troca de conhecimento e experiências são valiosos para que a nova geração de empreendedores possa aplicar novas ideias em seus negócios e na vida pessoal. Fazemos isso de forma mais leve e descontraída para que todos se sintam em casa”, explica Bernardo Almeida, presidente da ACMinas Jovem.