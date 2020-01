Fábio Jr. mantém a fama de galã e lota o Palácio das Artes com grandes sucessos

Fábio Jr. beija fã em show no Palácio das Artes, no último sábado (25) (foto: Enan Correia/Divulgação)

Dez minutos depois do fim do show de Fábio Jr., no último sábado (25), no Palácio das Artes, Cenira Maria Rodrigues ainda estava trêmula. Emocionada, ela não sabia contar exatamente como conseguiu ganhar um beijo do ídolo. "Levantei e fui", dizia, enquanto tomava água. "Nem me lembro em qual música foi", divertia-se, orgulhosa da façanha. Cenira, que estava acompanhada por Letícia Rodrigues, também não tinha a menor ideia de como voltariam para Divinópolis. Animadas com o show, só pensaram em chegar a Belo Horizonte, onde desembarcaram às 18h de anteontem. Fãs de carteirinha de Fábio Jr., orgulhavam-se de contabilizar terem ido a seis shows dele, apenas no ano passado. Preparadas, trouxeram na bolsa frases de alguns dos maiores sucessos do cantor. Àquela altura, Cenira já era famosa no Grande Teatro. "Aí que chique, você beijou Fábio! Deixa tirar uma foto", perguntou uma mulher, orgulhosa com o feito. Dez minutos depois do fim do show de Fábio Jr., no último sábado (25), no Palácio das Artes, Cenira Maria Rodrigues ainda estava trêmula. Emocionada, ela não sabia contar exatamente como conseguiu ganhar um beijo do ídolo. "Levantei e fui", dizia, enquanto tomava água. "Nem me lembro em qual música foi", divertia-se, orgulhosa da façanha. Cenira, que estava acompanhada por Letícia Rodrigues, também não tinha a menor ideia de como voltariam para Divinópolis. Animadas com o show, só pensaram em chegar a Belo Horizonte, onde desembarcaram às 18h de anteontem. Fãs de carteirinha de Fábio Jr., orgulhavam-se de contabilizar terem ido a seis shows dele, apenas no ano passado. Preparadas, trouxeram na bolsa frases de alguns dos maiores sucessos do cantor. Àquela altura, Cenira já era famosa no Grande Teatro. "Aí que chique, você beijou Fábio! Deixa tirar uma foto", perguntou uma mulher, orgulhosa com o feito.







Grupo de fãs fez camiseta customizada (foto: Enan Correia/Divulgação)

Acostumado a apresentações no KM de Vantagens Hall, a primeira vez de Fábio Jr. no Palácio das Artes foi praticamente um show intimista e cada fã fez o que pôde para tornar aquela noite inesquecível. Um grupo de casais cujos filhos estudam na mesma escola deixou as crianças com as babás para se divertir. Criativos, eles customizaram camisetas com um trecho de Alma gêmea, um dos sucessos do cantor. "Meu marido só quer saber como ele continua milionário, mesmo em seu sétimo casamento", brincou Eliana Garcia. Como haviam prometido na entrada, ficaram de pé e cantaram junto com Fábio o refrão, que diz: "Alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver".







O cantor durante o show de sábado (25) à noite (foto: Enan Correia/Divulgação)

Acertar o repertório de Fábio Jr. não é difícil. "Os sucessos dele são esses mesmos", disse Cenira, a fã que ganhou o beijo do ídolo. "Até o que ele fala a gente já sabe", divertiu-se. Mas, além dos próprios hits, o pai de Cleo e Fiuk fez sua versão de Dias melhores, do Jota Quest. Mesmo com repertório previsível, não há como negar o fascínio dele sobre sua plateia. As reações do público são garantia de um show, no mínimo, divertido. Pouco depois de abrir a apresentação, ouviu-se um “lindo”, em voz grave, lá do fundo da plateia. "Até homem se derrama por ele", brincou alguém nas filas à frente. Antes mesmo de concluir seu “boa noite”, ele foi interrompido por gritos de “lindo, tesão, bonito e gostosão”. Bem humorado, respondeu: "É tão bom ouvir isso aos 40 anos... de carreira". Fábio Jr.

está com 66 anos de idade. Quando ele citou uma mensagem que recebeu de Cleo, um espertinho foi logo gritando que queria o número do WhatsApp da filha famosa do cantor.





O papo ficou sério quando Fábio Jr. lembrou das tragédias mais recentes que se abateram sobre Minas Gerais. "Infelizmente, sabemos de todos as tragédias: Mariana, Brumadinho, que faz um ano hoje, essas chuvas torrenciais...Vamos fazer uma coisa bonita, com luz, com força, com energia..."

