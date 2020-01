Um dos blocos mais conhecidos do carnaval, o Funk You muda de endereço

(foto: Paulo Colen/divulgação )





Em seu quarto aniversário, o bloco Funk You espera reunir 300 mil foliões na terça-feira de carnaval, na Avenida Afonso Pena. O sucesso do FY é tão grande que a agenda do ano passado, fora do carnaval, resultou em 75 apresentações com a sua banda-show. Neste janeiro e até fevereiro, são 30 festas confirmadas.





O DJ Claudinho Calixto, um dos fundadores do Bloco Ziriggydum Stardust, anima a festa de inauguração do Pocket Bar de carnaval da Sátira, no próximo dia 30, na Rua Sapucaí. O encontro será marcado também pela apresentação do Bloco Estagiários BassBrand, a partir das 20h.





O artista plástico Walter Martins será responsável pela decoração do tradicional carnaval de Itabirito, que este ano vai homenagear os músicos da cidade, entre eles o maestro Dungas, um dos mais importantes nomes da música local. A abertura oficial da folia será em 21 de fevereiro.





Fevereiro não é sinônimo apenas de agenda carnavalesca nas ruas da cidade. Na programação da 46ª Campanha de Popularização Teatro & Dança, o Grupo Maria Cutia levará o espetáculo Ópera de sabão, no dia 9, um domingo, à Praça Floriano Peixoto. Em cena, o cotidiano da decadência da Rádio Drama, que está prestes a levar ao ar sua radionovela Meu irmão é filho único. Sua última esperança de não perder o patrocínio dos produtos Chuá Chuá é alterada pela chegada de uma atriz estreante em radionovelas. Orgulho, intriga, paixão, vingança, ganância, inveja, todas as grandes emoções do universo do melodrama em uma montagem cênico-musical do Grupo Maria Cutia. Com programação até fevereiro, a campanha movimenta cerca de 3 mil profissionais, entre atores, produtores e equipes que trabalham nos teatros. Na programação serão 150 espetáculos, sendo 52 deles fazendo sua estreia em 35 teatros e espaços culturais.





Festival que vai movimentar o Mineirão, neste sábado (25), com 40 atrações, o Planeta Brasil foi certificado com OKS 8012, que atesta o comprometimento de eventos com a sustentabilidade. Este ano, o Planeta Brasil fará a compensação das emissões de CO2 com plantio de árvores por meio de Inventário de Emissões, de acordo com procedimentos e práticas recomendados por protocolos internacionais e nas especificações da norma ISO 14064. O evento contará com gestão de resíduos eficiente, priorização de divulgação em mídias eletrônicas, ações para consumo consciente de água e energia, utilização de utensílios duráveis, campanhas de conscientização ambiental, entre outras ações. Os resultados serão divulgados nos sites do Planeta e do Instituto Oksigeno®.