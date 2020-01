Média-metragem mineiro foi selecionado para exibição em Berlim

Grace Passô em cena do filme Vaga carne (foto: Universo Produção/Divulgação)



FESTIVAL DE BERLIM

MINEIRO NA TELA





O média-metragem Vaga carne (2018), que marca a estreia da Universo assinando sua primeira coprodução, foi selecionado para a Berlinale 2020, marcada para o período de 20 de fevereiro a 1º de março, em Berlim. O filme é o primeiro trabalho de direção cinematográfica de Grace Passô, que assina a produção ao lado de Ricardo Alves Jr. O média é uma transcriação audiovisual do premiado trabalho homônimo da atriz e dramaturga, apresentado em palcos brasileiros em 2017, e será levado à mostra Forum Expanded.





EM TIRADENTES

QUEM VAI AO FESTIVAL





O gerente de marketing da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Giuliano Fernandes, desembarca em Minas para a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. “A mostra é considerada a representatividade do cinema brasileiro que nasce em Minas Gerais e segue para o Brasil e o mundo”, destaca Giuliano. A CBMM, quinta empresa brasileira que mais investiu em projetos culturais incentivados no país no ano passado, é uma das patrocinadoras do festival, que abre o calendário audiovisual brasileiro.





ESTÉTICA

PRÊMIO NA SBOE





A professora e cirurgiã-dentista Shalimar Salles, especializada em dentística (estética orofacial), é a vencedora do 25º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE), que premia os três melhores casos estéticos orofaciais do ano.