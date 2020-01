O sambista Dudu Nobre revela o que não pode faltar em seu camarim

(foto: Christian Gaul/Divulgação )



VAC 2020

NOVIDADES NOS PALCOS





A abertura do Verão Arte Contemporânea 2020 (VAC) é uma das inovações da edição deste ano. Para marcar o início do VAC 2020, A Central recebe a Festa de Arromba, com os DJs Roger Dee e Eduardo Sô. “Optamos por abrir o festival em clima de alegria e otimismo, promovendo uma noite de muita dança e música de qualidade para todas as tribos e idades”, explica Ione de Medeiros. A Festa de Arromba será em 15 de janeiro, quarta-feira, às 20h. A entrada custa R$ 10 e os ingressos serão comercializados na portaria da Central.





Outra novidade na pauta do VAC é a inclusão do Almoço Secreto, que promete ser tão disputado como o tradicional Jantar Secreto. Ambos produzidos pelo chef Carlos Normando, criador do Projeto Gororoba. “A nossa proposta é ofertar ao público experiências e sensações desafiadoras, que despertam a imaginação e a cumplicidade. E o Almoço Secreto foi criado com o intuito de envolver a comunidade local nessa experiência”, explica Jonnatha Horta Fortes.





O jantar será realizado em 17 de janeiro, sexta-feira, às 19h, no Centro de Referência da Juventude. Já o almoço está confirmado para 25 de janeiro, sábado, às 13h, no Centro Cultural Venda Nova. As atividades são gratuitas, reúnem 30 pessoas, e os convites devem ser retirados uma hora antes do evento, limitado a um convite por pessoa. Para os dois eventos é montada uma grande mesa para os participantes desfrutarem de uma refeição, cujo cardápio é mantido em segredo até o momento da degustação. São servidos entrada, prato principal e sobremesa.





TEMPORADA DE VERÃO

O QUE VEM POR AÍ

Felipe Mário, Rafael Alcici, Igor Campolina, Citizen Cope e Henrique Chaves (foto: Natasha Azambuja/Divulgação)



O verão não é brincadeira para a produtora Sleep Walkers, que soma na temporada 40 eventos. É a produtora quem traz para Belo Horizonte a turnê de Citizen Cope, Slighty Stoopid e Shwayze, amanhã, na Land Spirit. Na semana, os gringos passaram pelo Surf Festival, na Praia Mole, em Florianópolis. Ainda este mês, a produtora assina a 11ª edição do Festival Planeta Brasil. No line up, uma turma da pesada que reúne Caetano Veloso, Marcelo Falcão, Baco Exu do Blues, Anavitória, além de Tyga, Nick Murphy (Chet Faker), Sticky Fingers. Este ano, o festival se consolida como o terceiro maior do país. “Estamos iniciando a nossa nova década e é o primeiro ano de muitos que estão por vir. Nosso propósito é criar múltiplas experiências compartilhadas que enriquecem vidas e unem comunidades”', afirma Henrique Chaves, sócio-diretor da SW.





NO CCBB

CENTENÁRIO DOS BATUTAS





Um dos convidados do projeto Do Palais a Paris – 100 anos dos oito batutas, que começa quarta-feira (15), no CCBB, Dudu Nobre revela que em seu camarim – seja para qualquer show – não podem faltar duas garrafas do vinho português Cartuxa Évora, um clássico da região do Alentejo. Dudu se apresenta ao lado do conjunto Época de Ouro e o repertório inclui obras de Pixinguinha, Catulo da Paixão Cearense, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Bonfiglio de Oliveira, Donga, China, João Pernambuco. O projeto será dividido em quatro shows, que relembram a trajetória do primeiro grupo musical brasileiro a levar a música popular brasileira para o exterior. Na sequência, sempre às quartas-feiras, Lucas Brito, Nailor Proveta e Fabiana Cozza estarão acompanhados pela orquestra Época de Ouro.