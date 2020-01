Cantor de grandes espaços, Fábio Júnior deve surpreender fãs na capital

DE OLHO NA FOLIA

Giro, movimento criado pela Do Brasil Live, Gofree e Skok, abre as portas esta semana e a agenda promete ser animada com ensaios de carnaval. Domingo tem o Bloco Funk You. Às quartas, Quando Come se Lambuza. E, em 7 de fevereiro, é a vez do É o Amô. O Giro vai funcionar na Lagoinha, em um galpão de 1.800 metros quadrados.

O projeto naSala de Verão está confirmado para 18 de janeiro, no Espaço Rancho. A estreia será animada pelo carioca Zeh Pretim, o trio Gilson, os DJs Tucho, Vítor Sobrinho e Jaka. A última edição, 15 de fevereiro, vai funcionar como pré-carnaval.

Ídolo de gerações, Fábio Júnior abre a temporada de shows do Palácio das Artes. As fãs, animadíssimas com a possibilidade de ter uma apresentação praticamente intimista do ídolo, não perdem tempo. Até ontem, a 20 dias da apresentação, foram vendidos 965 ingressos. Mais da metade dos bilhetes disponíveis. Nada mal para início de temporada.

De volta à rotina, o Gilboa, no Sion, abre domingo a temporada do projeto Don Sion. As edições do mês contarão com figuras conhecidas na curadoria dos próximos domingos. Entre elas, as meninas do @horizontinas.oficial, Natália Siper e Priscila Venturim, além de Moisés Leite e a turma do @curtebh.

Entra ano, sai ano, a tradição de réveillon em Belo Horizonte é reduzida a clubes (Minas e PIC são destaques), à queima de fogos organizada pela TV Alterosa na Lagoa da Pampulha (uma maravilha, elogiada como uma das mais bonitas em 30 anos) e eventos como no Ouro Minas. No hotel, o destaque foi o bufê. Um verdadeiro banquete de primeiríssima qualidade. A virada foi embalada pela banda M.