80 anos da Marvel serão lembrados com exposição da Casa dos Quadrinhos

Os 80 anos da Marvel serão lembrados pela exposição organizada pela Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. O acervo reúne 40 peças, entre revistas, pôsteres, esculturas e originais criados pelos artistas e professores da escola, premiados nacional e internacionalmente. São eles: Márcio Fiorito, que atualmente desenha Os Vingadores para a revista Marvel Action: Avengers; Eduardo Pansica, que participou de Monte Cook’s Ptolus, publicado pela Marvel em 2007, que desde 2009 desenha para a editora DC Comics; Guilherme Balbi, que desenhou para as americanas IDW, Dark Horse, DC Comics, criou design para filmes de Hollywood e fez cards para a Marvel; Rodney Buchemi, que trabalhou em projeto assinado por Stan Lee e teve produções publicadas pela Marvel Comics, DC Comics e Dabel Brothers. A exposição poderá ser visitada a partir da próxima segunda-feira (13).





Paralelamente à mostra na Biblioteca Pública, a Casa dos Quadrinhos promoverá, em sua sede, a Miniexposição 20 anos da Casa na Casa, na qual apresenta a evolução de produções criadas por alunos e professores. Com entrada franca, o evento celebra as duas décadas da escola, especializada em artes visuais e digitais, com diploma aprovado pela Secretaria de Estado da Educação.

NO MINAS

FELIZ 2020





Tradição do réveillon no Minas Tênis Clube, a queima de fogos marcou a virada do ano na unidade do Mangabeiras. Cerca de sete mil pessoas passaram por lá e curtiram a festa realizada no salão de festas, animada pelas bandas Dib Six, Expresso e Cia, nas quadras de peteca, com shows dos grupos Zepper e Toque de Classe, no gramado, que bombou com Putzgrila e Via Láctea, e na boate sub-17, onde a garotada se esbaldou.









FESTIVAL DO JAPÃO

ORDEM E HARMONIA





Reiwa, nome dado ao novo período imperial do Japão, inspira a ambientação do 9º Festival do Japão em Minas, marcado para 28 e 29 de fevereiro e 1º de março, no Expominas. Os temas serão os

famosos leques dobráveis (ogi ou sensu) e não dobráveis (uchiwa), com suas coloridas variações, e a xilogravura nipônica (ukiyo-ê). O evento ocupará 20 mil metros quadrados, com palco principal para apresentações e concursos musicais, áreas institucionais e espaços comerciais. Na programação não vão faltar a cerimônia do chá, ikebanas, campeonatos de hashi e kendama e oficinas gratuitas.