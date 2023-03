Deu vexame? Põe a culpa na torcida que ela esquece

A derrota do Cruzeiro para o América por 2 a 0 no jogo de ida das semifinais do Mineiro irritou a torcida celeste. Sobrou até para o ídolo e gestor do clube, Ronaldo Fenômeno (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press - 11/3/23 )



Já virou rotina no futebol. A cada crise, a culpa é sempre da torcida. O muro das lamentações do staff do Cruzeiro após mais um vexame em campo, no último sábado, na peleja contra o América de Belo Horizonte, seguiu essa cartilha. Do vitimismo à cobrança direta aos torcedores. Teve de tudo onde o que realmente importa – o futebol, se teve de menos.



Houve sim exagero e “memória curta” por parte de alguns ao proferirem xingamentos tão baixos contra Ronaldo Fenômeno. Injustos não pelo que ele fez até aqui, mas sim pelo pouco tempo que sua equipe teve para tentar reorganizar um clube devastado.





Por outro lado, ele e os profissionais que escolheu para estarem na administração do novo Cruzeiro, todos já estão maduros, vacinados e calejados para não admitirem suas parcelas de culpa pelo início de temporada vexatório. “O torcedor não pode isso...o torcedor não tem direito de fazer aquilo...”. Uma lógica caricata e prepotente de eleger como principal culpado pelo fracasso em campo exatamente aquele que não está dentro dele.





Faço coro com a análise feita pelo Roger 6a1 Flores: "Acredito no trabalho do Ronaldo, acho que ele está fazendo tudo que ele pode, mas não vejo que ele tem que ficar triste com a cobrança de torcedores. Acho que ele tem que entender o tamanho do time que ele comprou. Acho que ele entende o tamanho, sabe, até porque ele foi um dos grandes ídolos como jogador. O Cruzeiro fez ele se tornar o Fenômeno. Só tem que entender que o torcedor é passional [...] os reforços do Cruzeiro ainda não desabrocharam. O Pezzolano está tendo muita dificuldade de arrumar este time. Obviamente, aí tem os discursos do Ronaldo, que está triste, do Pezzolano defendendo o Ronaldo, dizendo que se o Ronaldo não vem, o time estaria na Série C. Eu discordo. Acho que o Cruzeiro tem força suficiente para tentar uma reconstrução de outras formas".





Paulo Pezzolano continua sendo a estrela da nossa companhia. Um dos maiores treinadores de nossa história não só pelo desempenho esportivo, mas também por sua retidão e por sua franqueza em gostar tanto do Cruzeiro. Tem todo o crédito para pedir nossa paciência e novo voto de confiança, mesmo que para isso, tenha de escancarar as limitações técnicas e agora, claramente, as psicológicas também do plantel que lhe foi dado para trabalhar.





Sim! Foi a Tara Sports, usando a imagem de Ronaldo Fenômeno – e talvez, sua sociedade – que salvou o Cruzeiro de um buraco ainda maior em 2022. O torcedor cruzeirense sabe disso e tem a obrigação de jamais esquecer. Porém, é piegas ficar lembrando ou “jogando isso na cara” a todo custo, a cada vexame ou erro grosseiro de planejamento.





Será que a cada preleção, é jogado na cara dos jogadores que foi a torcida que garantiu o Mineirão cheio para sustentar a receita dos salários em 2022?





Será que a cada vexame histórico, como a partida contra o Pouso Alegre, por exemplo, o staff do Cruzeiro/SAF pensa na humilhação que um pai ou uma mãe tem de enfrentar para empurrar o time em estádio sem estrutura de atendimento ao público, como o Ginásio do Horto?





Será que alguém da Tara Sports veio a público manifestar “seu dia triste” pela forma como a torcida do Cruzeiro foi tratada como lixo – sob sol escaldante e filas quilométricas - na Arena do Jacaré, mesmo tendo esgotado todos ingresso?





Será que gestores e investidores refletem sobre os esforços financeiros e psicológicos dos torcedores para estarem incondicionalmente ao lado do escudo e da história do maior time de futebol de Minas Gerais?





Em meio a tantos “dodóis”, dedos apontados para a torcida e “dias tristes”, fica outro ensinamentos aos novatos da SAF/Cruzeiro: Em Minas Gerais, o time/diretoria viciado em transferir suas culpas pelos seguidos fracassos esportivos não é o que veste azul e branco.