(foto: Staff Images)





O jogo do Cruzeiro no próximo sábado não se encerrará em apenas 90 minutos. Caso empatado durante esse tempo regulamentar, ele também não terminará nas cobranças de pênaltis. Por conta das miseráveis disputas políticas internas do clube, que nos remetem aos tempos dos feudos familiares e seus telebingões, das cidades e confrarias dominadas por coronéis, nossa apreensão seguirá em campo até a próxima segunda-feira. Nesse dia, o Conselho Paquiderme Deliberativo do Cruzeiro dará – ou não – o seu aval para o clube finalmente sair das (suas) mãos sebosas, de quem negligenciou a lenta destruição financeira da instituição, iniciada na segunda metade da década de 1990 e levada a cabo em 2019, com a organização criminosa formada por dirigentes, conselheiros, jogadores e empresários. Com o título da Country Cup 2022 ou não, dormiremos apreensivos durante o próximo final de semana.





Desde os primórdios do futebol até o fim do século 20, eram muito comuns as chamadas “rodadas duplas”. Nelas se marcava para um estádio duas partidas de um mesmo campeonato. Era uma forma de reduzir custos e, ao mesmo tempo, estimular a ida de mais amantes do esporte até o palco do espetáculo. Em 1997, por exemplo, foi disputada a Copa Centenário de Belo Horizonte, para comemorar os 100 anos de fundação da capital mineira. Com ela ocorreram diversas rodadas duplas no Mineirão: Flamengo x Olimpia na preliminar e Cruzeiro x Benfica no jogo principal; América x Milan na preliminar e Atlético de Lourdes x Corinthians no segundo embate foram algumas delas.





Quando penso no jogo de sábado, sob a perspectiva da mente maléfica de quem ainda tenta prejudicar os rumos da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, infelizmente, não consigo imaginá-lo diferente de uma mera preliminar da reunião do Conselho Paquiderme Deliberativo, na segunda-feira. Sou imediatamente consumido por uma melancolia só de ter a absurda certeza de que existirão “cruzeirenses” torcendo por isso. “Um resultado (negativo) pode influenciar no outro.” Quem aposta – e deseja isso – se revela um canalha por natureza. E eles existem e estão se movimentando.





Quando volto a pensar com o meu coração cruzeirense, de quem tem pavor aos “fifis azuis”, aos estimuladores de cizânias na “aldeia”, aos movidos por vinganças ou picuinhas pessoais, aí, me acalmo, pois sei o quanto nós, torcedores de arquibancada, não nos deixamos levar pela energia ruim desses infelizes. Serenos, não permitimos que eles diminuam nosso orgulho com relação ao desempenho do time planejado por Paulo Pezzolano e pelo staff do empresário e ex-jogador Ronaldo. Assim como nosso desejo pela continuidade deles.





Como bem disse o comandante Pezzolano, a obrigação da vitória na finalíssima da Country Cup é 100% da estrutura bancada pelos Bilionários do Brasil Miséria para os filhinhos da Turma do Sapatênis. Se isso vai se confirmar em campo, só os deuses do futebol – o submundo da Federação Mineira de Futebol e as encenações de Hulk – irão dizer. Certo é que, com relação a essa preliminar de sábado, seja qual for o resultado final, já saímos vencedores por termos superado a desilusão em tão pouco tempo.





Já com relação à partida principal dessa rodada dupla, na segunda-feira, vamos nos manter em concentração absoluta, pois o desastre de 2019 já nos mostrou que o inimigo mora ao nosso lado, finge amar o azul e branco e tem um pezinho no Conselho Paquiderme Deliberativo.