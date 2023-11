Quem não presta atenção em cascalho nunca acha diamante

Falava outro dia que o Edifício JK tem apartamentos à venda "a preço de Minha Casa Minha Vida". Falava não, registrava em dois ou três textos ao longo do último ano.

Tenho - agora - uma notícia boa e outra ruim.





A boa notícia é que o Centro de Belo Horizonte continua repleto de imóveis à venda "a preço de Minha Casa Minha Vida". A ruim (para você) é que no Edifício JK, não tem mais.





No Edifício JK, os imóveis quase dobraram de valor em menos de 1 ano, e a explicação é bastante interessante, mas para entender precisa ter um olho no gato e outro no peixe. Ou melhor, um olhar para o mercado imobiliário, outro para a Arquitetura, e avaliar tudo sob a ótica do marketing e as leis da economia do mercado.