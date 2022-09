Arana, você deu sorte: livrou-se de um encosto

Seriamente lesionado no joelho, lateral Guilherme Arana, do Atlético, está fora da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo do Catar (foto: Lucas Figueiredo/CBF)





Arana, meu camarada, venho através desta me solidarizar a você neste momento de dor e tristeza. Há males que vêm para mal. Contudo, há males, bem mais raros, que vêm para bem – é esse precisamente o seu caso, o que explicarei mais adiante. Se me permite, dou-lhe uma sugestão para uso emergencial: aperte o botão do foda-se.









LEIA MAIS 04:00 - 03/09/2022 Não chego a Bolsonaro mas sou melhor do que o Menin

04:00 - 27/08/2022 Ah, tempos idos, sejam bem-vindos!

04:00 - 20/08/2022 Sobre Rebolation e a tchutchuca do centrão



Arana, você é um dos nossos. Outro dia mesmo me foi solicitado, para a reportagem de um canal de televisão, que escalasse o Atlético de todos os tempos. Botei o Oldair na lateral-esquerda, afinal era um dos poucos craques do Galo campeão brasileiro de 1971. Foi dele o gol de falta contra o São Paulo no primeiro jogo da decisão do campeonato, que contava três times na fase final. Fiquei tímido, Arana: eu queria você. Vou pedir uma errata.Arana, velho, eu sou um canceriano com ascendente em câncer, segundo uma amiga hippie que fez tal aferição há mais de duas décadas. Quis saber o que isso significava e ela, certamente para me poupar do pior, disse apenas “você sofre, hein?”. A que respondi, “bom, sou atleticano, né?”.

Sem entender nada de horóscopo e sem o menor interesse nisso, passei a justificar minha persistente visão do copo meio vazio com o tal do “câncer com ascendente em câncer”. É bom que encerra qualquer questão – muito melhor do que dizer ao seu interlocutor que, se ele está otimista, é somente porque não está entendendo nada.





Pois bem, sou um pessimista – mas um pessimista generoso: ofereço ao outro a metade cheia do copo, visto que dessa água jamais beberei. Por isso, Arana, te convido a pegar a visão: você deu sorte, amigo, e eu posso provar.





Há uma questão estética: você estará livre de vestir a amarelinha. Sim, a amarelinha já foi o seu sonho e o de muita gente. Mas, de uns tempos pra cá, esse símbolo mundial deixou-se levar pela crise estética que nos acomete concomitantemente à crise moral incentivada pelos imbrocháveis da nação.





De repentemente, a camisa que caía como luva agora assemelha-se à arquitetura da igreja universal, à sandália de dedo e ao pão com leite condensado do inominável fanfarrão. Acafonou-se, coitada, as naftalinas que deem conta das minhas, refugos de tecido morto no subsolo da gaveta.





Acanalhou-se também, meu caro Arana. Em outros tempos, quando os fascistas brasileiros eram chamados “integralistas”, usavam preferencialmente o verde do Exército – motivo pelo qual ganharam o apelido de “galinhas verdes”. (Como defensor do Galo e, por extensão, de galos e galinhas, deixo o meu protesto contra o uso indiscriminado das galinhas para fins de destruição das reputações.) Pois agora os fascistas já saíram do armário vestidos de seleção brasileira. Argh!, que nojo, meu amigo...





Fosse apenas a estética fascista, e tudo poderia ser resolvido com um rebranding bem feito, nada que a Nike não pudesse dar uma mão, ainda mais que essa moda começa a passar a partir de 2 de outubro. O buraco, no entanto, é mais embaixo, querido Arana. Ou mais acima. Precisamente no lado esquerdo do peito, no escudo: tá lá escrito CBF. A Casa Bandida do Futebol, conforme o nosso Juca.





A Casa Bandida do Futebol é a inimiga número 1 do Atlético em toda a sua história. Em seus bastidores tramou-se a suspensão de Reinaldo na finalíssima do Brasileirão de 1977. Por obra e graça da CBF, fomos vice-campeões invictos. Depois veio o Flamengo de 80 e 81, de José de Assis Aragão e José Roberto Wright, crias da mesma Casa Bandida do Futebol. O Galo seria campeão do mundo não fosse a CBF. Sem falar de 1999, 2007, 2012...





A verdade é dura, homem Arana: a CBF apoiou a ditadura. Ainda CBD, era comandada pelos generais, inclusive. Sempre do lado errado da história.





De modo, Arana, que você deu sorte. Quem veste a camisa da CBF acaba por receber todo tipo de encosto, urucubacas diversas. Faz pacto com o diabo. Minha seleção é o Clube Atlético Mineiro. A sua, por ora, também. Apenas agradeça.





Aproveito o ensejo, meu bom Arana, para propor sua inscrição no Movimento Corrente Pra Trás, do qual sou membro-fundador desde 1998. Somos milhões em ação, todos juntos, vamos, salve-nos da seleção! De repente é aquela corrente pra trás, parece que todo o Brasil largou mão. Seja bem-vindo, Arana! Hasta la victoria siempre! Da Argentina, por supuesto.