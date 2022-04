A máscara caiu. E agora?

(foto: Coyot/Pixabay)

Uma data para os belo-horizontinos lembrarem: 27 de abril de 2022. Na última quarta-feira, foi anunciado para a capital mineira a mudança das orientações para o uso de máscaras. Em escolas, comércios e diversos locais fechados não será mais obrigatório o uso das proteções. Também não serão exigidos testes pré-eventos e comprovantes de vacinação.Aos poucos vamos avançando para a normalidade. Ainda não vamos abandonar totalmente o uso das máscaras, pois será necessário o uso em locais de assistência à saúde, restaurante self-service, transportes coletivos e escolares."Mas da noite pro dia, não tem mais COVID?". Nada disso! Estamos caminhando para a volta da normalidade desde o dia em que a primeira pessoa foi vacinada. É graças ao avanço das imunizações, incluindo crianças, e à redução de casos graves da doença que os governos estão flexibilizando medidas de proteção. A vacina foi, é e continuará sendo a ferramenta chave para nos proteger.Em uma avaliação pessoal, vejo que Belo Horizonte foi uma das cidades que soube com cautela lidar bem com a a pandemia, mantendo durante um período seguro as restrições e aplicando as mudanças de forma consciente. O que fica na nossa memória e aprendizado é que as medidas de controle da COVID-19 podem ser aplicadas a situações de resfriados e outras inúmeras doenças, aprendemos bastante sobre etiqueta respiratória e também relembramos os compromissos vacinais.É importante entender que o uso da máscara nesses locais descritos é facultativo, ou seja, pode-se usar ou não. Já a vacinação é um ato público e de saúde coletiva e, por isso, é necessário estar vacinado e é obrigatório manter o cartão vacinal das crianças em dia. O contrário seria um ato de negligência com as medidas que protegem a saúde dos pequenos. A vacinação contra a COVID já é recomendada a partir dos cinco anos. Importante lembrar que também estamos no período de vacinação contra sarampo, com foco dos seis meses até cinco anos.O Brasil possui uma excelente cobertura vacinal pública, ocupando sempre entre os três primeiros lugares. Vacinas como BCG (contra tuberculose grave), contra Hepatite A e B, poliomielite, rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, alguns tipos de pneumonia, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola, HPV, varicela, meningite, COVID-19 e influenza são ofertadas pelo o nosso SUS.Vamos combinar assim: coloque a máscara quando for necessário ou quando se sentir confortável, mas também coloque na sua agenda a revisão do seu cartão vacinal - assim você se protege e protege aqueles que convivem com você.