Fique atento aos sintomas de pressão alta

(foto: Mohamed_hassan/Pixabay)

Na imensa maioria das vezes a hipertensão arterial, famosa pressão alta, é uma doença silenciosa. Grande parte das pessoas que apresenta valores acima do esperado não sentem absolutamente nada."Mas pera aí! Dr. Erickson, outro dia estava com uma dor de cabeça intensa e quando fui medir a pressão, foi batata! Estava altíssima!"Provavelmente a sua cabeça estava doendo e isso causou o aumento da pressão, o que você precisava era mais de analgésicos do que anti-hipertensivos.Os valores de pressão arterial que utilizamos como referência de bons cuidados de saúde e segurança são obtidos após analisar os resultados de estudos científicos extensos. E não deveria ser surpresa, mas há uma forma adequada de aferir a pressão arterial de forma que minimize os fatores de confusão.Parece um detalhe, não é mesmo? Mas imagine você verificar as funções do seu corpo e avaliar os parâmetros durante uma corrida, natação, repouso ou dormindo? É esperado que sejam valores distintos. Ao avaliar, cabe considerar e ponderar os valores obtidos.De forma geral, temos como meta a pressão arterial abaixo de 130x80 mmhg, o famoso 13 por 8. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive, realiza uma campanha chamada 12x8 para relembrar os valores desejáveis de pressão arterial. O resultado de maneira isolada não é relevante.Para o diagnóstico, se faz necessário descartar o que já falamos em outras semanas, que é a síndrome do jaleco branco e o paciente deve estar: sentado, com as pernas descruzadas, com os pés no chão, com as costas apoiadas, com o braço na altura do coração e a palma da mão deve estar virada para cima.A avaliação ainda pode ser complementada com um exame chamado Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA). O paciente ficará com o dispositivo durante 24 horas e irá verificar os valores diversas vezes no dia e o resultado compilado irá demonstrar se o paciente é realmente hipertenso ou não.Mas, afinal, porque decidimos que devemos tratar a hipertensão arterial? Podemos começar pelos fatores agudos e graves associados às emergências hipertensivas que são sintomáticas e causam muito desconforto e até mesmo hospitalização.Os estudos também demonstram que doenças como hipertensão e diabetes, quando não tratadas de maneira adequada, em 5 a 10 anos aumentam muito o risco de infarto do coração, derrame cerebral e diversas outras complicações diretas e indiretas. Essas alterações causam impacto direto na qualidade de vida e também na mortalidade, eventos trágicos como morte e sequelas.Medir a pressão arterial sem um propósito e sem uma supervisão médica é desnecessário. Como atualmente temos um instrumento acessível para medir a pressão arterial de maneira tranquila e em casa, muitos de nós se apega a um controle de saúde que pode até mesmo ser mais prejudicial que benéfico.Eu, exaustivamente, vou dizer que todos nós precisamos de um médico para chamar de seu. Quem é ele? Aquele que vai te orientar se medir a pressão faz sentido e se as alterações de pressão arterial no seu caso especificamente tem a origem que você imagina e o tratamento que você acredita.Se eu pudesse fazer o que chamamos de "orientação de maçaneta", aquela que é solta, despretensiosa ao final da consulta. O que não tem erro? Alimentação saudável e atividade física. Qual intensidade? A que você conseguir e progredir!