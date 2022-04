Dia Mundial da Saúde. Dá pra começar hoje?

(foto: Fotorech/Pixabay)

O personagem Paulo Cintura, da Escolinha do Professor Raimundo, Escolinha do Barulho e Escolinha do Gugu, cujo bordão é "saúde é o que interessa, o resto não tem pressa!", de maneira mais precisa que muito coach por aí demonstra o que realmente é relevante para conseguirmos aproveitar tudo o que construímos. As buscas dos porquês.No dia 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Faço aqui parte dos inúmeros que buscam viver melhor. Essa busca é constante e, assim como os treinadores dos atletas, não necessariamente são os campeões mundiais, nós médicos nem sempre conseguimos fazer o que orientamos. É uma busca contínua para atingir a práxis da teoria. Quem aqui nunca se apaixonou por alguém que não devia? Quem aqui não foi ao armário para comer um chocolate e, quando percebeu, já não havia mais nenhum!No bom desempenho, seja de vida ou de saúde, não devemos pensar em corridas de explosão de 100 metros rasos. A vida é uma maratona de altos e baixos e o importante é o horizonte. Pouco é melhor que nada, existe sim progresso dentro dos problemas. Fazer atividade física no tempo e lugar em que for possível é melhor que não fazer. Muitos de nós está no campo do planejamento da atividade física perfeita. Mas, nas palavras do grande amigo Dr. Sílvio Póvoa, cardiologista "quase não teve, mas teve".Qual o melhor dia para começar a cuidar da saúde? Hoje! E não na próxima segunda. Quer estar bem no verão ou quer na velhice estar acamado e dependente de outras pessoas? A perda de mobilidade, fraqueza e sarcopenia são itens que impactam bastante no grau de dependência e qualidade de vida na idade avançada.Muito melhor do que formas manipuladas e outras tantas fantasias como chip da beleza é a constância de melhoria contínua e de fazer o que deve ser feito. O básico bem feito, comer bem, exercitar-se e manter a mente tranquila.A saúde mental está integrada à saúde do corpo, um ótimo barco sem uma vela boa não consegue aproveitar os ventos bons! Exercitar-se tem tudo a ver com saúde, controle do peso, melhoria do sono, coordenação motora, melhora do desempenho cognitivo, prevenção de demência, integração do desenvolvimento de habilidades psicológicas e sociais e crescimento saudável de músculos e osso.Mas doutor Erickson, o senhor é meio hipócrita, não? Onde está sua atividade física? Estamos na busca né!Para hoje, que tal separar 30 minutos do seu dia para uma atividade física? Que tal dar uma revisada no cardápio da semana e no número de horas de sono? Escreva, anote, converse com você.Vai ter coragem de mentir? Vamos em busca do que realmente interfere na felicidade. Esse é um dos caminhos que se for temperado com amor e carinho dá um resultado formidável.