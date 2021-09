Onde dói sua dor de cabeça?

(foto: Tumisu/Pixabay)

é inicialmente guiada pelos. Sinal é tudo que pode ser percebido por outra pessoa e o sintoma é tudo aquilo que a pessoa relata estar sentindo. Em um dos meus últimos plantões, vivenciei a seguinte história (os nomes são fictícios)Chamo o próximo paciente. Como de costume, observo o caminho dele da sala de espera até o consultório, em que será atendido. Rapaz novo, com andar curto, levando a mão à cabeça, com rosto de quem estava sentindo dor.- Como posso ajudar o senhor?- Muita dor de cabeça, doutor.- Onde dói?- Dói tudo, lateja, aperta, parece que é uma doidera na cabeça.- Você já fez uso de algum analgésico? Dipirona, paracetamol?- Não, dipirona não passa essa dor não.- Alguma coisa que você faz piora ou melhora essa dor?- Não. Vem doendo, doendo, doendo sempre.- Entendi, podemos tentar um medicamento na veia para ver se alivia um pouco?- Doutor, só quero que essa dor pare.Realizo a evolução do paciente, e encaminho ao setor de medicações. Após o prazo de efeito das medicações, ele já estava na porta do meu consultório, aparentava estar um pouco melhor, mas notei que ainda estava inquieto.- E aí, Enzo tudo bem!? Melhorou?- Doutor, aliviou, mas não melhorou.[...]- Doutor, eu melhorei, consigo ir embora.- Enzo, eu estou percebendo que posso tentar te ajudar mais.- Doutor, essa dor não vai melhorar.- Mas o que aconteceu?- Olha, eu namoro, quer dizer, namorava, aí descobri que a menina que eu namorava estava grávida, agora não está mais.- Um pouco confuso né? Mas, me fala mais sobre essa história.- A gente estava terminado, aí descobri que ela estava grávida, ela nem me contou. Eu soube, ela já tinha feito.- O que ela fez?- Foi um aborto provocado, agora já não está mais grávida. Eu tinha o direito de saber, não tinha?- Enzo, situação bem complexa, e inclusive só sei de um dos lados, mas sim, acredito que o pai deveria saber sim.- Doutor, meu maior sonho é ser pai. Eu não tive pai, tenho certeza que consigo ser um bom pai, mesmo não sabendo como é ter pai.- Enzo, bonitas palavras viu, mas é um desafio e tanto!- Eu tô preparado.- A perda é forte, né? Você está com um desafio nas mãos. Essa dor não vai passar com dipirona, mas vai amenizar com o sossego. Essa dor precisa é de relógio.[...]- Você precisa de atestado?- Não, eu estou desempregado.- Olha, olha... Precisando estamos aqui, o hospital tá sempre aberto, meu plantão são esses dias aqui, vou anotar neste papel.- É doutor, não é fácil não, mas parece que a dor já está até passando...- É assim mesmo, olha para você ver: até outro dia, Enzo era só filho, não tinha Enzo pai ainda... o tempo passa, as coisas mudam e a dor melhora. Pode ir, vai com Deus, e se precisar volte.- Brigadão!