É hora de se pensar na terceira dose da vacina?

(foto: Gerd Altmann/Pixabay)

No Brasil temos quatrodisponíveis: Pfizer, Coronavac, Astrazeneca, e Janssen. Todas elas estimulam a produção de. Mas ainda temos algumas dúvidas:- Qual o melhor tempo entre as doses da vacina?- Quando vamos conseguir receber a terceira dose, doses de reforço das vacinas contra COVID-19?- Quando vamos atingir a máxima cobertura da população?- Quando estaremos todos imunizados?Vamos começar da parte mais fácil: em 26/08/2021 estamos com 26% da população brasileira totalmente, você sabia disso? Como vamos reforçar aem pessoas já imunizadas, quando 74% dos brasileiros ainda não receberam as doses necessárias?Estudos mostram que, atualmente, o Brasil está vivendo uma decisão científica e política que envolve a vacinação. Estamos diminuindo a morbidade ecausadas pela, e reduzindo as internações. Mas, em meio a essa confusão, ainda estamos observando a variantechegando e se alastrando.Que combinação é essa? Em que a vacinação ainda não está adequada, estamos vivendo uma abertura cada dia maior, e uma variante que tem uma característica de se disseminar de maneira mais rápida. Só está tranquilo quem não sabe do que se trata, ou é irresponsável.Estamos encontrando cada vez mais respostas, mas ainda não sabemos a real eficácia e efetividade das nossas vacinas diante dessa. Para isso, só há uma solução: correr (muito) para vacinar o maior número de pessoas. Não é ainda hora de escolher qual vacina, a melhor é aquela que tem e que está aplicada.Dentro de alguns meses, vamos conseguir decidir sobre o cronograma do Plano Nacional de Imunizações (PNI), e entender como serão as doses de reforço, tempo, tipo e estratégia para cada faixa etária, ou qualquer que seja a classificação necessária para receber prioritariamente novas doses de vacina.