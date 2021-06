Era melhor a COVID-19? O que é pior? Efeitos colaterais ou a própria COVID?

(foto: AdelinaZw/Pixabay)

Não há dúvidas que o nosso inimigo em comum é oe não as. A vacinação no mundo ganha corpo, inclusive em países que estão atrasados, como o Brasil. Há o aumento do número de pessoas vacinadas e também dos tipos de vacinas sendo utilizadas. Estamos vivenciando situações e análises emque nunca experimentamos, mas com isso também aparecem correlações, reflexões e conclusões que podem não ser as melhores.Falta vacina, mas não faltam, não é mesmo? No Brasil, flashs de CPI e de carregamento de vacinas chegando estão diariamente nos noticiários, o brasileiro está exatamente como o humorista @essemenino, sucesso das últimas semanas: queremos as vacinas que "estão no grau", seja da "Pífaiiizer" ou não. "Bora moço! Vamo vacinar!" Ainda tem gente escolhendo o tipo de vacina? "Tá passada?" Não é possível.As análises entre os estudos de vacinas ainda circulam nas rodas de conversa - sejam científicas ou não - e, sinceramente, ainda não conseguimos explicar que não é possível comparar os estudos entre as vacinas, pois elas são completamente diferentes, em sua maioria, e não são comparáveis. O que mais precisamos é ter pessoas vacinadas, redução do número de internações, casos graves e de mortes. Tem gente perguntando sobre dose de reforço e revacinação. Bem, nós vamos realmente discutir isso com a taxa de 20% de pessoas vacinadas no país? No mínimo medo, mas também uma pitadinha de egoísmo, concordam?Os efeitos colaterais da vacina nada mais são do que o corpo se adaptando e construindo sua resposta imunológica e, algumas vezes, são sintomas inespecíficos semelhantes a um resfriado. Algo interessante notado é que os sintomas pós-vacina estão mais presentes nos mais jovens, mas também nada que não possa ser contornado com analgésicos simples como dipirona e paracetamol, hidratação e repouso, algumas horas depois está tudo certo vida normal.É claro que isso não se compara com a doença e as perdas que tivemos. Os efeitos pós-vacina são, em geral, sensibilidade, dor, sensação de calor, coceira, cansaço, calafrio, febre, náuseas ou dor muscular, nada que qualquer um de nós não tenha apresentado após um grande exercício físico, ou em comemorações festivas - repouso, analgésicos, a boa e velha hidratação e carinho dos próximos. Se os sintomas persistirem por mais de três dias o ideal é receber avaliação médica. Não tenha medo da vacina, tenha medo da doença: mantenha distanciamento social, use máscaras e álcool em gel.Site para comunicar eventos adversos pós-vacina:Bula da vacina Astrazeneca/Oxford (recombinante):Bula da vacina Coronovac:Bula da vacina Janssen:Bula da vacina Pfizer: